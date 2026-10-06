Prensa francesa destaca la bahía de Ha Long como un destino que merece visitar al menos una vez

París (VNA) - Routard.com, la versión en línea de Guide du Routard, una de las marcas de guías de viaje más antiguas y conocidas de Francia, ha publicado un reportaje sobre la bahía de Ha Long, en Vietnam, a la cual describe como “una de las maravillas más hermosas del mundo” que todo el mundo debería visitar al menos una vez en la vida.



En un artículo publicado el 5 de octubre, el sitio web especializado en viajes destacó especialmente las formaciones kársticas de piedra caliza cubiertas de vegetación que emergen de las aguas de color esmeralda, así como las espectaculares cuevas y los pueblos pesqueros flotantes de la bahía de Ha Long. En conjunto, estos elementos conforman “uno de los paisajes más espectaculares de Asia, si no del mundo”.



Reconocida por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad en 1994, la bahía de Ha Long alberga más de 2.000 islas e islotes de piedra caliza cubiertos de vegetación, dispersos entre sus aguas de color esmeralda.



Routard.com señaló que, pese a haberse convertido en un importante destino turístico, la bahía ha conservado su extraordinaria belleza. Para disfrutar plenamente de sus paisajes, el sitio recomienda dedicar más tiempo a la visita y aventurarse más allá de las rutas turísticas más concurridas.



Una de las experiencias que Routard.com recomienda especialmente es pasar al menos una noche a bordo de un crucero por la bahía de Ha Long.



Desde el puerto de Tuan Chau, los visitantes pueden adentrarse en la bahía y contemplar las miles de islas de piedra caliza que aparecen sucesivamente, ya sea desde la ventana del camarote o desde la cubierta. Despertarse temprano en medio de la tranquilidad del mar y las formaciones kársticas, acompañado por el canto de los pájaros, ofrece una experiencia mucho más serena y diferente del bullicio diurno.



Según Routard.com, la belleza de Ha Long no se limita a las vistas desde un barco. El kayak permite acercarse a los acantilados, atravesar pasajes naturales y detenerse en pequeñas playas de arena para nadar. El extenso sistema de cuevas de la bahía constituye otro de sus grandes atractivos; entre las más recomendadas por el sitio web francés figuran las cuevas de Dau Go, Thien Cung y Sung Sot.



Otro de los lugares destacados por Routard.com es la isla Ti Top. Tras subir unos 400 escalones durante aproximadamente 15 minutos, los visitantes pueden disfrutar de una vista panorámica de la bahía, con sus islas de piedra caliza emergiendo del mar. Sin embargo, esta también es una de las atracciones más populares y, por tanto, una de las zonas que suele registrar mayor afluencia de visitantes.



Para quienes buscan un entorno más tranquilo, el sitio recomienda especialmente la bahía de Bai Tu Long, situada junto a la bahía de Ha Long. Con paisajes similares, pero menos embarcaciones turísticas, este destino resulta ideal para quienes desean alejarse de las rutas más transitadas y disfrutar de la serenidad de las aguas del noreste de Vietnam.



En el pueblo pesquero de Vung Vieng, situado en la bahía de Bai Tu Long, los visitantes pueden recorrer en pequeñas embarcaciones tradicionales la zona de casas flotantes y los pasajes naturales entre las formaciones kársticas de piedra caliza. Routard.com también sugiere visitar una zona de cultivo de perlas para conocer una actividad estrechamente vinculada a la vida de las comunidades costeras locales.



Es precisamente esta tranquilidad la que ha llevado a Routard.com a describir Bai Tu Long como una versión más apacible de la bahía de Ha Long.



En lugar de limitarse a los itinerarios habituales, el sitio web francés anima a los visitantes a aventurarse un poco más allá para descubrir pueblos pesqueros, zonas costeras e islas de piedra caliza donde todavía perdura un ritmo de vida más pausado, ofreciendo así una perspectiva diferente de este célebre destino patrimonial de Vietnam./.

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