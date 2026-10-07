Provincia de Cao Bang lanza 160 paquetes de estímulo para atraer 3,1 millones de turistas

Cao Bang, Vietnam (VNA) - La provincia norvietnamita de Cao Bang lanzó 160 paquetes de estímulo turístico en seis sectores, con la participación de 110 empresas, organizaciones y particulares, con el objetivo de atraer más visitantes y alcanzar la meta de recibir 3,1 millones de turistas en 2026.



El Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Cao Bang celebró hoy una conferencia para presentar los paquetes de estímulo turístico de 2026, desplegar el Código de Conducta de Turismo Civilizado y lanzar el Concurso de videoclips de promoción turística “Non nuoc Cao Bang”.



Los paquetes promocionales abarcan seis áreas: alojamiento, restaurantes, experiencias ecológicas y acampada, productos agrícolas y especialidades locales, recorridos por destinos turísticos, y servicios de transporte. Los descuentos e incentivos están vigentes del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2026, bajo el lema “Viajar con facilidad - Vivir la experiencia completa”.



Toda la información sobre las promociones está integrada mediante códigos QR y actualizada en el portal turístico caobangtourism.com.vn, donde los datos sobre servicios, condiciones meteorológicas y rutas de transporte se actualizan tres veces al día. En la conferencia, representantes de las empresas participantes firmaron compromisos para cumplir estrictamente las condiciones de los paquetes de estímulo registrados.



La carretera más bonita de Cao Bang lleva el nombre del General Vo Nguyen Giap. (Foto: VNA)



Según To Vu Ninh, director del Departamento provincial de Cultura, Deportes y Turismo, Cao Bang cuenta con abundantes recursos turísticos, entre los que destaca el Geoparque Mundial de la UNESCO Non Nuoc Cao Bang, además de numerosos paisajes emblemáticos y sitios históricos y culturales.



La provincia se ha propuesto convertir esos recursos en productos turísticos, su identidad en experiencias y las experiencias en valor económico, procurando al mismo tiempo que la población local participe y se beneficie directamente del desarrollo de la industria del ocio.



Para 2026, Cao Bang elevó su objetivo de visitantes de 2,8 millones a 3,1 millones, incluidos 220.000 turistas internacionales alojados, y fijó una meta de crecimiento del 7,62% en los servicios de alojamiento y restauración.



Paralelamente a los paquetes de estímulo, la provincia puso en marcha el Código de Conducta de Turismo Civilizado, elaborado en formato bilingüe vietnamita-inglés e ilustrado con acuarelas de marcado carácter étnico. El documento incorpora además normas destinadas a proteger el patrimonio del Geoparque Mundial de la UNESCO.



Con esta iniciativa, Cao Bang busca consolidar su imagen como un destino “seguro - hospitalario - de calidad - con experiencias atractivas”, en el que cada ciudadano sea un “embajador turístico” y cada establecimiento de servicios se convierta en una dirección de confianza para los visitantes.



En este contexto, el Departamento de Cultura, Deportes y Turismo lanzó el Concurso de videoclips de promoción turística “Non Nuoc Cao Bang”, dirigido a ciudadanos vietnamitas y extranjeros, creadores de contenido y visitantes interesados en la región. Las obras deberán promover los paisajes naturales, el patrimonio, los sitios históricos y culturales, la vida de las comunidades étnicas y la gastronomía local. El plazo de recepción permanecerá abierto hasta el 31 de octubre de 2026.



El concurso pretende estimular la creatividad de la comunidad, crear una amplia base de datos para la promoción turística y contribuir a difundir la imagen de Cao Bang como destino en las plataformas digitales./.