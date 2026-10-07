Bac Ninh mantiene el liderazgo nacional por volumen de comercio exterior

Bac Ninh, Vietnam (VNA) - El comercio exterior de Bac Ninh alcanzó un valor estimado de 177,8 mil millones de dólares en los primeros nueve meses de 2026, manteniéndose como el mayor del país.



Esta cifra refleja la continua expansión de la producción industrial, especialmente en los sectores de electrónica y alta tecnología. Al mismo tiempo, plantean el reto de aumentar la capacidad de las empresas nacionales y su participación en las cadenas de suministro.



Según el Departamento de Industria y Comercio de Bac Ninh, las exportaciones alcanzaron 12,03 mil millones de dólares en septiembre, elevando el acumulado de los nueve primeros meses a unos 87,49 mil millones, un 39,54% más que en el mismo período de 2025 y equivalente al 79,53% de la meta anual.



El sector estima que las exportaciones de todo el año podrían alcanzar el 106,04% de la meta fijada en 110 mil millones de dólares.



Los principales mercados de exportación son Corea del Sur, Estados Unidos, China, Hong Kong (China) y Japón.



La estructura exportadora sigue concentrada en productos de alta tecnología. Los teléfonos y sus componentes representaron unos 55,52 mil millones de dólares; los ordenadores, productos electrónicos y componentes, 26,51 mil millones; y los textiles, confecciones, calzado y artículos de cuero, alrededor de 1,17 mil millones.





Los agricultores de la provincia de Bac Ninh cosechan los primeros lichis. (Foto: VNA)

En cuanto a las importaciones, en los primeros nueve meses alcanzaron unos 90,32 mil millones de dólares, un aumento del 50,84% interanual. Corea del Sur, China, Taiwán (China) y Hong Kong (China) fueron los principales mercados de origen.



Las importaciones de teléfonos y componentes alcanzaron 56,86 mil millones de dólares; las de ordenadores, productos electrónicos y componentes, 26,45 mil millones; y las de maquinaria y equipos, 3,78 mil millones.



El crecimiento más rápido de las importaciones frente a las exportaciones generó un déficit comercial de unos 2,8 mil millones de dólares. Según las autoridades, esta situación está vinculada principalmente a la expansión de la producción de las empresas electrónicas y de alta tecnología, así como de las compañías con inversión extranjera directa (IED).



El director del Departamento de Industria y Comercio de Bac Ninh, Nguyen Minh Hieu, señaló que el déficit comercial debe analizarse en relación con el proceso de atracción de inversiones y expansión de la producción.



Para mejorar la calidad del crecimiento, la provincia debe seguir atrayendo proyectos de alta tecnología y, al mismo tiempo, desarrollar la industria auxiliar, elevar el grado de producción local y aumentar la participación de las empresas nacionales en las cadenas de producción y suministro de las compañías con IED.



Según Nguyen Minh Hieu, si las inversiones siguen concentrándose principalmente en actividades de procesamiento y ensamblaje y mantienen una elevada dependencia de materias primas y componentes importados, las importaciones continuarán aumentando.



Por ello, además de atraer inversiones, Bac Ninh debe prestar mayor atención al aumento del valor añadido y del contenido local de sus productos de exportación.



Con un volumen de comercio exterior de 177,8 mil millones de dólares, Bac Ninh consolida su posición como uno de los principales centros de producción y exportación de Vietnam.



Sin embargo, el reto ya no consiste únicamente en aumentar el valor de las exportaciones, sino también en elevar el valor generado localmente, incrementar el contenido nacional y fortalecer el papel de las empresas vietnamitas en las cadenas de suministro, sentando así las bases para un crecimiento sostenible de las exportaciones./.