Hanoi presentará el “Mapa turístico de bebidas” durante Festival de Bebidas

Hanoi (VNA) - Hanoi presentará el “Mapa turístico de bebidas” durante el Festival de Bebidas de la capital, previsto del 9 al 11 de octubre en el Parque Astronómico, en el barrio de Duong Noi, con el objetivo de promover la cultura de las bebidas, conectar las empresas y desarrollar nuevos productos turísticos temáticos.



Bajo el lema “Hanoi - Esencia de las bebidas vietnamitas”, el festival contará con un espacio de unos 4.500 metros cuadrados y se organizará en cuatro áreas temáticas: cerveza y alcohol, té, café, y zumos y bebidas creativas.



Se prevé la participación de entre 80 y 100 empresas, aldeas artesanales y establecimientos turísticos, gastronómicos y hoteleros, así como de algunas organizaciones y empresas internacionales.



El espacio de cerveza y alcohol combinará exhibiciones, degustaciones, demostraciones, intercambios con artesanos y profesionales y actividades de conexión empresarial. Se espera atraer a unos 50.000 visitantes.



El espacio dedicado al té presentará productos como el té Tan Cuong de Thai Nguyen, Shan Tuyet, Atiso de Da Lat, té de loto del Lago del Oeste y diversas infusiones y productos OCOP (Cada comuna, un producto), además de demostraciones de preparación y degustación del té con artesanos.



El área del café mostrará la combinación entre tradición y modernidad en la cultura cafetera de Hanoi, con experiencias de café filtrado, café con huevo y espresso, así como talleres de preparación y degustación.



Por su parte, el espacio de zumos y bebidas creativas presentará productos como zumos, batidos, té de frutas, kombucha, yogurt, bebidas bajas en azúcar y mocktails y cocktail, junto con demostraciones de preparación y actividades con bartenders.



Una de las novedades del festival será el “Mapa turístico de bebidas de Hanoi”, elaborado por el Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de la ciudad, que incluirá información sobre cafeterías y establecimientos destacados de bebidas y cócteles, junto con códigos QR para acceder a información sobre los destinos.



Sobre esta base, Hanoi prevé desarrollar gradualmente rutas turísticas temáticas centradas en las bebidas y conectar estos establecimientos con actividades culturales y de ocio. También se estudiará la creación de paquetes que combinen turismo, gastronomía y alojamiento.



El festival promoverá asimismo visitas a aldeas artesanales y establecimientos especializados en la producción de alcohol, té, café y otras bebidas tradicionales, donde los visitantes podrán conocer su historia y procesos de elaboración, participar en algunas etapas, degustar y comprar productos.



El evento aspira además a convertirse en un festival temático periódico y en un producto característico del turismo de Hanoi durante el período 2026-2030./.

VNA