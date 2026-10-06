Cinco películas vietnamitas participan en el Festival Internacional de Cine de Busan

Seúl (VNA)- Cinco películas vietnamitas participan en cuatro secciones de la 31ª edición del Festival Internacional de Cine de Busan (BIFF), que comenzó hoy en la ciudad surcoreana de Busan y se prolongará hasta el día 15, marcando la mayor presencia de Vietnam en la historia del festival.



El BIFF 2026 presenta 247 obras de 59 países y territorios, incluyendo 95 estrenos mundiales. Este año, el festival fue reconocido por primera vez por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (FIAPF) como uno de los principales festivales de categoría A del mundo, junto con Cannes, Berlín y Venecia.



Asimismo, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos incluyó al BIFF entre los seis festivales cuyos premios permiten a las obras ganadoras ser consideradas para la nominación al Óscar a la Mejor Película Internacional.



Entre las películas vietnamitas destaca “1982”, de Nguyen Hoang Diep, seleccionada para competir en la sección Vision-Asia. “Soi chi do” (El hilo rojo), de Ham Tran, tendrá su estreno mundial en Midnight Passion, mientras “Thinh giac” (La audición), de Le Bao, y “Ho linh trang si” (Los guerreros que protegen el alma), de Nguyen Phan Quang Binh, se proyectarán en A Window on Asian Cinema. La cinta documental “Em be dong bong, em be dong bong va em be dau long” (Baby Jackfruit Baby Guava -Yaca bebé Guayaba bebé), de Nong Nhat Quang, participará en Wide Angle: Documentary Showcase.



El programa principal del BIFF reúne 14 películas de Corea del Sur, Japón, China, Indonesia, Irán, Taiwán (China) y Uzbekistán, que competirán por el Premio Busan. El jurado, integrado por siete miembros, estará presidido por el famoso director chino Zhang Yimou.



El festival también atrajo a muchas figuras destacadas del cine internacional, como Maggie Gyllenhaal, Isabelle Huppert, Zhou Xun y Fan Bingbing. El director Alfonso Cuarón, creador de películas galardonadas como "Gravity" y "Roma", visitó Corea del Sur por primera vez para asistir al BIFF.



Centrado en celebrar el cine asiático, el BIFF de este año otorgó el premio a la Directora Asiática del Año a la actriz Michelle Yeoh, la primera asiática en ganar el Óscar a la Mejor Actriz.



Asimismo, el Premio Camelia fue concedido a la directora hongkonesa (China) Ann Hui en reconocimiento a su constante contribución a la promoción del papel y el empoderamiento de la mujer en la industria cinematográfica.



Además de las proyecciones y actividades de intercambio, el Mercado de Contenidos y Películas de Asia se celebrará del 10 al 13 de octubre, ofreciendo un espacio de conexión entre cineastas, inversores y distribuidores internacionales.



Los organizadores de BIFF 31 creen que el reconocimiento como un festival de cine de "primera categoría", junto con el mayor número de películas participantes y la presencia de muchos nombres internacionales, ayudará a BIFF a seguir afianzando su papel como uno de los eventos cinematográficos más importantes de Asia, al tiempo que mejora la posición de Busan y Corea del Sur en la industria cinematográfica mundial./.

VNA