Vietnam lleva la esencia de su arte escénico al público francés

París (VNA) - Diversas expresiones de las artes escénicas vietnamitas se presentarán en París del 24 al 31 de octubre, en el marco de la primera Semana del Teatro Vietnamita en Francia, titulada “Retrato de Vietnam” (Vietnam en Scène).



El programa reunirá a artistas de distintos teatros vietnamitas y franceses, según se informó en una rueda de prensa celebrada el 6 de octubre en París.



El embajador de Vietnam en Francia, Trinh Duc Hai, destacó que el teatro es un espacio de encuentro entre artistas y público, generaciones, tradición y creación contemporánea y, especialmente, culturas.



La elección de París tiene además un significado especial, señaló, ya que la capital francesa es uno de los grandes centros culturales y artísticos del mundo, alberga la sede de la UNESCO y se encuentra en un país que mantiene una Asociación Estratégica Integral con Vietnam. En 2026 se cumple también el 50.º aniversario de la adhesión de Vietnam a la UNESCO.



A través del chèo y el tuồng (formas tradicionales de teatro musical), el cải lương (una modalidad de teatro musical surgida en el sur de Vietnam), las marionetas acuáticas, el teatro hablado y nuevas formas de creación, el público francés podrá acercarse a la historia, las leyendas, los valores, el humor y las emociones de Vietnam, así como a los cambios de la sociedad desde la mirada de sus artistas.



Trinh Duc Hai expresó su deseo de que “Retrato de Vietnam” se convierta en el punto de partida de nuevas formas de cooperación teatral entre ambos países, desde intercambios y residencias artísticas hasta coproducciones, traducción de obras, intercambio de jóvenes artistas y proyectos creativos conjuntos.



Al presentar el programa, Ngo Mai, asistente del director general, explicó que la Semana ha sido concebida como un recorrido del patrimonio a la contemporaneidad para mostrar la riqueza de las artes escénicas vietnamitas y promover el diálogo entre las formas tradicionales y las nuevas creaciones.



La programación comenzará los días 24 y 25 de octubre con funciones de marionetas acuáticas en una plaza del centro de París. El 26 de octubre, el Teatro Marigny acogerá “El alma de Trương Ba, la piel del carnicero”, de Luu Quang Vu, dirigida por la francesa Anne Bouvier. Al día siguiente, el mismo teatro presentará las óperas “El Dragón Dorado” y “El pescador en una taza de té”, del director francés de origen vietnamita Olivier Dhénin Hữu.



Las noches del 28 y el 30 de octubre, en el Grand Rex y el Centro de Artes Carreau du Temple, respectivamente, estarán dedicadas al encuentro entre la danza contemporánea y el tuồng, el chèo y el cải lương. La semana concluirá el 31 de octubre en el Centro Cultural de Vietnam en Francia con un encuentro entre artistas de ambos países y el público.



Según Olivier Dhénin Hữu, las dos óperas se basan en una obra de mayor envergadura que realizó en Vietnam hace tres años durante una residencia artística del Instituto Francés y que fue presentada en Hanoi con motivo del 50.º aniversario de las relaciones diplomáticas entre Vietnam y Francia.



El director explicó que el proyecto parte de su historia familiar, especialmente de su madre y su abuela vietnamitas, y busca acercarse a la cultura del país a través de sus leyendas y de su larga historia. Las obras contaron con la participación de artistas vietnamitas y vestuario confeccionado en Vietnam tras consultar con creadores locales sobre la indumentaria tradicional y su historia.



Olivier Dhénin Hữu expresó su satisfacción por presentar las obras al público francés tres años después de su creación y manifestó su esperanza de que la Semana del Teatro Vietnamita continúe celebrándose en los próximos años./.

VNA