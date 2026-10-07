Vietnam busca reducir el déficit comercial por debajo de 10.000 millones de dólares

Hanoi (VNA) – Pese al fuerte aumento del déficit comercial registrado en los primeros nueve meses de 2026, la evolución del comercio en los últimos meses del año, junto con el objetivo de elevar las exportaciones entre un 15% y un 16%, permite mantener el optimismo sobre una mejora de la balanza comercial.



Así lo afirmó Trinh Thi Thu Hien, subdirectora de la Agencia de Comercio Exterior del Ministerio de Industria y Comercio, durante una rueda de prensa celebrada hoy por el organismo.



Al explicar el aumento de las importaciones, Trinh Thi Thu Hien señaló que uno de los principales factores fue el incremento del valor de las compras de productos electrónicos, ordenadores, componentes y equipos. El aumento de los precios mundiales de las materias primas, especialmente de los insumos utilizados en la fabricación de productos electrónicos y semiconductores, ha elevado el valor de las importaciones. De hecho, los precios de algunos chips y unidades de estado sólido (SSD) han aumentado entre un 300% y un 500%.



Las empresas también han aumentado sus inventarios para garantizar la producción ante la creciente demanda de productos tecnológicos, impulsada en gran medida por el rápido desarrollo de la inteligencia artificial (IA), que ha disparado la demanda de materiales y componentes. Algunas compañías han duplicado la cobertura de sus inventarios, de unas seis a doce semanas, mientras que, en un caso concreto, el valor de las existencias aumentó de 100 millones a 700 millones de dólares.



El aumento de las importaciones también refleja la expansión de la producción de empresas de los sectores de la electrónica y los semiconductores, así como de aquellas que participan en cadenas de suministro orientadas a la exportación desde Vietnam.



Trinh Thi Thu Hien citó como ejemplos la ampliación, por valor de 1.500 millones de dólares, de la inversión de Samsung en la provincia de Thai Nguyen; el traslado de parte de la cadena de suministro de Intel desde Costa Rica a Vietnam; y la ampliación y modernización de la planta de BYD en la provincia de Phu Tho.



La funcionaria destacó que el crecimiento de las importaciones no responde únicamente a la demanda interna, sino que también está vinculado a la producción, la inversión y la ampliación de la capacidad exportadora. Este factor debe analizarse en el contexto más amplio de la evolución del comercio, especialmente ahora que la producción manufacturera y las exportaciones entran en la temporada alta de fin de año.



Para mejorar la balanza comercial, el Ministerio de Industria y Comercio está aplicando medidas centradas en los mecanismos y las políticas, el desarrollo de mercados y el apoyo a las empresas. Mantener el crecimiento de las exportaciones durante los últimos meses del año será clave para reducir el déficit.



El comercio exterior total alcanzó los 888.020 millones de dólares en los primeros nueve meses del año, un 30,4% más que en el mismo periodo de 2025, con un aumento del 24,5% de las exportaciones y del 36,7% de las importaciones. Durante este periodo, el país registró un déficit comercial de 19.420 millones de dólares.



Trinh Thi Thu Hien señaló que las cifras acumuladas en los primeros nueve meses permiten prever que el déficit comercial anual podría situarse por debajo de los 10.000 millones de dólares, siempre que se mantenga el crecimiento de las exportaciones en el cuarto trimestre.



Según la Oficina Nacional de Estadística del Ministerio de Finanzas, el comercio exterior alcanzó los 117.690 millones de dólares en septiembre, un 7,3% más que el mes anterior y un 42,4% más que en el mismo mes del año pasado. El país registró un superávit comercial de 1.270 millones de dólares en septiembre, poniendo fin a nueve meses consecutivos de déficit.



A más largo plazo, la Agencia de Comercio Exterior se centrará en fortalecer a las empresas vietnamitas, elevar los índices de localización y aumentar el valor añadido nacional de los productos. Una mayor participación en las cadenas de suministro permitirá retener más valor dentro de la economía nacional, sentando una base más sostenible para el crecimiento de las exportaciones y la mejora de la balanza comercial, añadió./.

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