Economía

Vietnam y EE.UU. avanzan hacia la conclusión de las negociaciones comerciales

Vietnam y Estados Unidos han concluido básicamente las negociaciones de un acuerdo comercial y trabajan para resolver los últimos asuntos técnicos antes de su firma.

El subdirector del Departamento de Desarrollo de Mercados Extranjeros y Comercio Multilateral, Ngo Chung Khanh, habla en la cita (Fuente: Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam)
El subdirector del Departamento de Desarrollo de Mercados Extranjeros y Comercio Multilateral, Ngo Chung Khanh, habla en la cita (Fuente: Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam)

Hanoi (VNA) – El Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam celebró hoy una rueda de prensa ordinaria correspondiente al tercer trimestre de 2026, en la que informó sobre el proceso de negociación del Acuerdo Comercial Recíproco Justo y Equilibrado entre Vietnam y Estados Unidos, así como sobre sus posibles repercusiones en el comercio bilateral.

El subdirector del Departamento de Desarrollo de Mercados Extranjeros y Comercio Multilateral, Ngo Chung Khanh, indicó que desde abril de 2025 hasta la fecha, Vietnam y Estados Unidos han celebrado siete rondas oficiales de negociaciones, además de numerosas sesiones de trabajo tanto a nivel ministerial como técnico.

Hasta el momento, ambas partes han concluido básicamente casi todos los contenidos de las negociaciones y solo quedan algunos asuntos que requieren intercambios y aclaraciones adicionales de carácter técnico, con miras a completar todo el proceso negociador.

Según Chung Khanh, el Ministerio de Industria y Comercio espera que, con la estrecha coordinación de los organismos competentes de Estados Unidos, especialmente de la Oficina del Representante Comercial (USTR) de este país, ambas partes puedan completar pronto todos los contenidos de las negociaciones para avanzar hacia la firma del acuerdo y su pronta entrada en vigor.

En cuanto a los efectos sobre el comercio entre los dos países una vez firmado el acuerdo, el alto funcionario señaló que Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de Vietnam y reviste una importancia primordial para las actividades de exportación.

Por ello, la consecución de un acuerdo comercial entre ambos países contribuirá a garantizar un marco comercial estable y equilibrado, orientado al desarrollo sostenible, y abrirá nuevas y mayores oportunidades de cooperación entre los dos países./.

VNA
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