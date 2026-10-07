Cancilleres de Vietnam y Panamá abordan la cooperación bilateral

Hanoi (VNA) – El ministro de Asuntos Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, se reunió hoy en esta capital con su homólogo panameño, Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez, en el marco de la visita oficial a Vietnam del presidente de Panamá, José Raúl Mulino Quintero, del 5 al 8 de octubre.



En la cita, el canciller Le Hoai Trung señaló que la visita constituye un hito importante y dará un nuevo impulso a los esfuerzos de ambos países por avanzar y profundizar sus relaciones bilaterales en esta nueva etapa, sobre la base de los 51 años de relaciones diplomáticas establecidas el 28 de agosto de 1975.



Por su parte, Martínez-Acha expresó su admiración por los logros alcanzados por Vietnam en materia de desarrollo económico, política exterior e integración internacional. Afirmó que el Gobierno de Panamá concede gran importancia al papel y la posición de Vietnam en el Sudeste Asiático y desea seguir fortaleciendo los lazos bilaterales.



Valoró positivamente los resultados de la visita del presidente Mulino y agradeció a los dirigentes vietnamitas la cálida y atenta acogida brindada, así como al Ministerio de Asuntos Exteriores por su activa coordinación en los preparativos de la visita.



Ambas autoridades revisaron la cooperación bilateral y acordaron que los dos ministerios de Asuntos Exteriores sigan desempeñando el papel de puntos focales para la implementación de los acuerdos alcanzados por los líderes de ambos países durante la visita.



Asimismo, acordaron mantener las visitas y reuniones de alto nivel al margen de conferencias internacionales, así como aprovechar eficazmente los mecanismos de cooperación existentes, entre ellos las consultas políticas entre ambas cancillerías y la Comisión Mixta de Cooperación Económica, Comercial y de Inversión.



Las dos partes también acordaron intensificar la cooperación en ámbitos como la economía y la inversión, la seguridad, la educación, la cultura y el turismo. Asimismo, facilitarán el funcionamiento eficaz de sus respectivas misiones diplomáticas y de la oficina del Cónsul Honorario de Vietnam en Panamá, y trabajarán para abrir próximamente la Embajada de Vietnam en Panamá.



Ambas partes alentaron a las empresas de los dos países a ampliar sus vínculos de inversión y negocios, aprovechando las ventajas de Panamá como centro de tránsito marítimo y nodo regional en materia de aviación, logística y finanzas, así como las fortalezas de Vietnam en los sectores manufacturero, exportador, económico y de servicios digitales.



Los funcionarios acordaron coordinarse con los ministerios y sectores pertinentes para elaborar un programa de acción conjunto que permita aplicar eficazmente los compromisos de alto nivel y los acuerdos suscritos, al tiempo que impulsan las negociaciones sobre los documentos necesarios para completar el marco jurídico de la cooperación a largo plazo.



Asimismo, convinieron en mantener una estrecha coordinación y brindarse apoyo mutuo en organizaciones internacionales y foros multilaterales, incluidas las Naciones Unidas, así como apoyarse recíprocamente para fortalecer los vínculos con instituciones regionales de Asia Oriental y América Latina, contribuyendo a la paz, la cooperación y el desarrollo en ambas regiones y en el mundo./.

VNA