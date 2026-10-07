Prensa laosiana resalta la importancia de la “cohesión estratégica” entre Laos y Vietnam

Vientiane (VNA) - En vísperas de la visita oficial del primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, a Laos del 8 al 9 de octubre, la Agencia de Noticias de Laos publicó el 7 de octubre en su portada un editorial en el que destacó el significado y la importancia de las relaciones especiales entre los dos países en la nueva era.

El artículo subrayó que Laos y Vietnam son países vecinos que mantienen una relación especial construida, puesta a prueba y forjada a lo largo de diferentes etapas históricas.

Desde su estrecha coordinación durante la lucha por la independencia nacional hasta la actual causa de construcción, defensa y desarrollo nacional, los vínculos bilaterales han sido constantemente fortalecidos, convirtiéndose en una relación especial y poco común en las relaciones internacionales.

Al entrar en una nueva etapa de desarrollo, los dos países elevaron el marco de sus relaciones a “gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica”. Según el editorial, el concepto de “cohesión estratégica” refleja una visión común, una profunda convergencia de intereses y una orientación de largo plazo para que ambas naciones avancen juntas.

El 18 de julio de 1977, los dos países firmaron el Tratado de Amistad y Cooperación Vietnam-Laos, estableciendo una importante base política y jurídica para las relaciones bilaterales. Sobre esta base, los vínculos políticos y la confianza entre los dos Partidos y Estados siguen desempeñando un papel central, mientras que la cooperación entre ministerios, sectores y localidades, especialmente las provincias fronterizas, continúa ampliándose.

La cooperación en defensa y seguridad constituye uno de los pilares importantes, con una estrecha coordinación en la gestión y protección de la frontera, la prevención y lucha contra la delincuencia transnacional, el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando, la inmigración ilegal y los desafíos de seguridad no tradicionales. Estas acciones contribuyen a construir una frontera de paz, estabilidad, amistad, cooperación y desarrollo.

El artículo consideró un hito importante la decisión de los altos dirigentes de ambos países, adoptada a finales de 2025, de elevar las relaciones al nuevo marco. La “cohesión estratégica” refleja la necesidad de fortalecer los vínculos en materia de visión de desarrollo a largo plazo, intereses estratégicos, seguridad, economía y espacio de desarrollo, de modo que la estabilidad, seguridad y desarrollo de un país estén cada vez más vinculados a los del otro.

En 2026, ambos países prestan especial atención a concretar este concepto mediante la implementación de los acuerdos de alto nivel y el Plan de Cooperación para 2026-2030, fortaleciendo la coordinación estratégica y la conexión entre las dos economías.

La publicación aparece en la página oficial de Facebook del periódico Pathetlao. Foto: VNA

En particular, la conectividad del transporte y la logística, incluidas las rutas que unen Laos con Vietnam y los puertos marítimos vietnamitas, reviste gran importancia, ya que permite a Laos ampliar sus vías de acceso al mar y avanzar hacia el objetivo de convertirse en un país conectado e integrado regionalmente. Para Vietnam, esta conectividad contribuye a ampliar su espacio económico hacia el oeste y fortalecer los vínculos con Laos y Tailandia.

La cooperación económica es considerada un motor importante para materializar la “conectividad estratégica” y abarca comercio, inversión, transporte, energía, agricultura, turismo, finanzas-banca y logística.

Ante las fluctuaciones de la economía mundial, la competencia estratégica, la transformación digital, el cambio climático y los crecientes desafíos en materia de seguridad energética, hídrica y delincuencia transnacional, el artículo enfatizó la importancia de la “cohesión estratégica”.

Vietnam y Laos deben continuar estrechando sus vínculos para configurar el futuro sobre la base del respeto a la independencia, la autonomía y los intereses de cada país, así como a los intereses comunes de ambos pueblos, contribuyendo a que las relaciones bilaterales se desarrollen de manera estable, eficaz, sustantiva y sostenible./.

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