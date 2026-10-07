Vietnam concede importancia a su tradicional amistad y cooperación con Panamá, afirma dirigente parlamentario

Hanoi (VNA) – Vietnam concede gran importancia a su tradicional amistad y cooperación multifacética con Panamá, al que considera un socio clave en América Latina, afirmó hoy el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man.



Durante su encuentro con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino Quintero, de visita oficial en Hanoi, el máximo legislador vietnamita expresó su agradecimiento al pueblo panameño por el apoyo brindado a Vietnam durante la lucha por la liberación nacional, así como en la actual causa de defensa, construcción y desarrollo del país.



También informó sobre el papel de la Asamblea Nacional en el sistema político de Vietnam y en el proceso de desarrollo nacional. Señaló que el órgano legislativo está renovando su enfoque, pasando de una gestión centrada en el control administrativo a una labor orientada a facilitar y promover el desarrollo, mejorar la calidad de la legislación y perfeccionar integralmente el marco institucional, con el objetivo de crear las condiciones óptimas para un desarrollo rápido y sostenible.



Precisó asimismo que la Asamblea Nacional de Vietnam ha establecido el Grupo Parlamentario de Amistad Vietnam-Panamá y afirmó que el fortalecimiento de los vínculos entre ambos órganos legislativos constituye un pilar importante de las relaciones bilaterales, al contribuir a consolidar la confianza política, promover y supervisar la aplicación de los acuerdos de alto nivel y respaldar la agenda bilateral.



Señaló que la Asamblea Nacional de Vietnam apoya firmemente las orientaciones y medidas acordadas para fortalecer las relaciones bilaterales, así como los acuerdos suscritos durante la visita del presidente panameño, y añadió que trabajará en coordinación con el Gobierno para crear un marco jurídico favorable que facilite su implementación y permita aprovechar el importante potencial de cooperación aún existente entre ambos países.



Por su parte, el presidente Mulino afirmó que el pueblo panameño recuerda y agradece a Vietnam por haber sido el primer país en firmar, en 1979, el Protocolo del Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del Canal de Panamá.



Panamá concede gran importancia a sus buenas relaciones de amistad y cooperación con Vietnam y desea profundizar y fortalecer aún más los vínculos bilaterales, afirmó.



Al informar sobre los resultados de sus conversaciones con el secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, así como sobre los documentos suscritos durante su visita, el presidente Mulino expresó su esperanza de que la Asamblea Nacional de Vietnam respalde las principales orientaciones destinadas a fortalecer las relaciones bilaterales y a poner en práctica los acuerdos alcanzados, generando resultados concretos en beneficio del desarrollo y el bienestar de los pueblos de ambos países.



El mandatario panameño también expresó su deseo de recibir al presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, en una visita oficial a Panamá, con el fin de contribuir a fortalecer aún más los lazos bilaterales.



Manifestó su aspiración de que ambos países sigan consolidando la confianza política mediante el intercambio de delegaciones y contactos a todos los niveles, especialmente al más alto nivel, y que aprovechen mejor los mecanismos de cooperación bilateral.



Asimismo, abogó por continuar trabajando para construir un marco jurídico favorable y estable para la cooperación bilateral, especialmente en sectores con gran potencial, como el comercio, la inversión, las finanzas y la banca, el turismo, la agricultura, la aviación, la ciencia y la tecnología, la transformación digital, así como la educación y la formación.



En cuanto a la cooperación entre ambos órganos legislativos, el presidente Mulino coincidió en la necesidad de promover un mayor intercambio de delegaciones, así como de compartir experiencias legislativas y fortalecer la colaboración entre las comisiones y otros órganos de ambos parlamentos.



También respaldó el fortalecimiento del papel de los órganos legislativos en la creación de un marco jurídico favorable para las relaciones bilaterales, facilitando la vinculación entre organismos gubernamentales, autoridades locales y empresas, así como contribuyendo a superar obstáculos y aprovechar oportunidades concretas de cooperación.



En esta ocasión, el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, invitó a su homóloga de Panamá, Shirley Castañedas, a realizar una visita oficial a Vietnam. El presidente Mulino agradeció la invitación y manifestó que se la transmitiría a la máxima representante del órgano legislativo de su país./.



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