Hanoi 7 oct (VNA) – Panamá considera a Vietnam un socio clave en el Sudeste Asiático y desea profundizar aún más la cooperación integral con el país, especialmente en los ámbitos de economía, comercio e inversión, declaró el presidente panameño, José Raúl Mulino, al reunirse hoy en esta capital con el primer ministro vietnamita, Le Minh Hung.

Al dar la bienvenida al mandatario panameño, a su esposa y a la delegación de alto nivel de Panamá, el premier Le Minh Hung afirmó que esta visita oficial marca un hito importante en las relaciones bilaterales e impulsa una nueva etapa de desarrollo para ambos países, sobre la base de su tradicional amistad y solidaridad desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1975.

Expresó su satisfacción por la evolución positiva de la amistad y la cooperación bilaterales, señalando que ambos países comparten numerosos intereses y un potencial complementario, particularmente en economía, comercio e inversión.

Basándose en los resultados de las conversaciones entre el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y president del país, To Lam, y el invitado, el primer ministro propuso que ambos gobiernos se centren en concretar los acuerdos de alto nivel.

Instó a ambas partes a promover el intercambio de delegaciones a todos los niveles, incluyendo la diplomacia estatal y parlamentaria, así como los intercambios entre pueblos; fortalecer la presencia y las actividades de las misiones diplomáticas y consulares; aprovechar los mecanismos de cooperación existentes, especialmente el Comité Conjunto de Cooperación Económica, Comercial y de Inversión; facilitar el acceso al mercado para los productos clave de cada país; y mejorar la conectividad en transporte, logística y cadenas de suministro.

En la reunión (Fuente: VNA)

Asimismo, destacó el potencial de Vietnam y Panamá para actuar como puertas de enlace que conecten el Sudeste Asiático con América Latina.

A su vez, al subrayar su deseo de aprender de la experiencia de desarrollo del país, Mulino añadió que su país acoge con satisfacción la inversión vietnamita en proyectos de infraestructura clave, así como la cooperación en la producción y el procesamiento agrícola, el desarrollo de semiconductores, la inteligencia artificial y la formación de recursos humanos de alta cualificación.

Gracias al Canal de Panamá, a su infraestructura portuaria y aeroportuaria, a los almacenes fiscales, a sistemas logísticos de clase mundial y a amplias redes comerciales, Panamá está preparada para facilitar a Vietnam el acceso a mercados y cadenas de suministro en el continente americano, afirmó.

El presidente panameño recibió con agrado y aceptó las propuestas del primer ministro vietnamita, comprometiéndose a instruir a los ministerios y organismos panameños pertinentes para que coordinen estrechamente con sus homólogos de Vietnam la implementación de los acuerdos de alto nivel y la concreción de la agenda bilateral.

Ambos líderes acordaron continuar las negociaciones sobre acuerdos de cooperación en materia de transporte aéreo, promoción y protección de inversiones, seguridad, justicia y aplicación de la ley, creando así un marco jurídico favorable para la cooperación bilateral.

También alcanzaron un consenso sobre el fomento de los intercambios culturales, turísticos y educativos para acercar a ambos pueblos y fortalecer su histórica amistad.

El presidente Mulino invitó al primer ministro Le Minh Hung a realizar una visita oficial a Panamá. Este último agradeció la invitación y solicitó a los ministerios de Asuntos Exteriores de ambos países que coordinaran la visita para una fecha mutuamente conveniente./.

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