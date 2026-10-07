Vietnam y Panamá buscan ampliar la cooperación económica

Hanoi (VNA) – La Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI), en coordinación con la Embajada de Panamá en Hanoi, celebró hoy el Foro Empresarial bilateral, en el marco de la visita oficial del presidente panameño, José Raúl Mulino, a Vietnam.

El presidente Mulino y una delegación panameña de alto nivel asistieron al foro junto con más de 100 dirigentes de asociaciones empresariales, corporaciones y empresas vietnamitas.

El foro se celebró en un contexto en el que la amistad y la cooperación entre ambos países continúan fortaleciéndose tras más de cinco décadas de relaciones diplomáticas. Los vínculos económicos, comerciales y de inversión también han registrado avances positivos.

El comercio bilateral alcanzó unos 478 millones de dólares en 2025, lo que supone un aumento del 19,2% respecto al año anterior. Al 31 de mayo de 2026, Panamá contaba con 14 proyectos de inversión vigentes en Vietnam, con un capital registrado total de unos 52,4 millones de dólares, principalmente en los sectores de procesamiento y manufactura, transporte y almacenamiento.

Las empresas y restaurantes vietnamitas también tienen presencia en Panamá, sentando así las bases para fomentar aún más el comercio, la inversión y los vínculos empresariales entre ambos países.

Durante el foro, los participantes debatieron sobre el potencial y las orientaciones para promover los lazos económicos bilaterales, el papel estratégico del Canal de Panamá en la conectividad del comercio internacional y las oportunidades de cooperación en agroindustria y exportaciones agrícolas.

En presencia del presidente Mulino, la VCCI y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá firmaron un memorando de entendimiento (MoU) para fortalecer la cooperación, potenciar los programas de promoción del comercio y la inversión, y apoyar la inversión y el comercio bilaterales.

El vicepresidente de la VCCI, Nguyen Quang Vinh, y Gurelio Barría, titular de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, intercambiaron un Memorando de Entendimiento sobre cooperación en presencia de José Raúl Mulino, presidente de Panamá. Foto: VNA

En virtud de este memorando, ambas partes facilitarán las visitas de empresarios y delegaciones, promoverán intercambios sobre comercio, inversión, innovación y desarrollo empresarial, y compartirán información sobre tendencias económicas, oportunidades comerciales y entornos de inversión.

Asimismo, coordinarán la organización de conferencias, seminarios, misiones comerciales, exposiciones y programas de capacitación, al tiempo que fomentarán la cooperación entre las organizaciones y comunidades empresariales de ambos países.

El vicepresidente de la VCCI, Nguyen Quang Vinh, afirmó que la cámara seguirá actuando como puente entre las empresas vietnamitas y las agencias, organizaciones y socios panameños.

La VCCI colaborará con su contraparte panameña para promover el comercio y la inversión, así como para organizar delegaciones empresariales y programas de vinculación comercial sectorial.

Estas actividades ayudarán a las empresas vietnamitas a aprovechar mejor las oportunidades en Panamá y América Latina, al tiempo que permitirán a las firmas panameñas conocer más sobre Vietnam y el Sudeste Asiático./.

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