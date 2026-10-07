Vietnam y VAMED exploran la construcción de un buque hospital en Phu Quoc

Hanoi (VNA) - La viceprimera ministra de Vietnam, Pham Thi Thanh Tra, se reunió hoy con César Louis-Philip Marseille, director general de VAMED Engineering GmbH de Austria y miembro del Consejo de Administración del Grupo alemán VAMED+WWH, para abordar la cooperación en el sector sanitario y el desarrollo de un modelo de buque hospital.

Durante la reunión, la subjefa del Gobierno destacó el acompañamiento de VAMED a Vietnam desde 1997. En casi 30 años, el grupo ha movilizado unos 158 millones de euros en fondos de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y ejecutado 10 proyectos clave, contribuyendo a modernizar el equipamiento médico de 15 hospitales militares, así como de los hospitales Bach Mai, Cho Ray y el Hospital Central de Hue, además de instalar incineradores de residuos médicos para 25 grupos de hospitales provinciales.

La viceprimera ministra consideró estos resultados como una base para que ambas partes entren en una nueva etapa de cooperación, con una escala mayor, centrada en tecnologías clave y orientada a generar beneficios concretos para la población.

Según César Louis-Philip Marseille, Vietnam es uno de los socios importantes de VAMED en el Sudeste Asiático. El grupo prevé invertir 1,2 mil millones de euros en Vietnam durante los próximos cinco años, crear empleos para miles de trabajadores y promover la transferencia de conocimientos y tecnología.

Por otro lado, VAMED desea continuar la cooperación mediante proyectos de créditos preferenciales, asociaciones público-privadas (APP) y con socios privados, además de suministrar productos médicos procedentes de Austria y Alemania al mercado vietnamita.

En particular, propuso estudiar la posibilidad de desarrollar un modelo de buque hospital en la zona especial de Phu Quoc, si las condiciones lo permiten. De acuerdo con el representante del grupo, este modelo podría prestar servicios de salud a un gran número de pacientes y contribuir a fortalecer la capacidad sanitaria de Vietnam.

La viceprimera ministra valoró positivamente la propuesta y señaló que, gracias a su extensa costa, numerosas islas y diversas necesidades de atención sanitaria, Vietnam reúne condiciones para estudiar un modelo de atención médica móvil en el mar, capaz de responder a desastres naturales y otras emergencias.

El desarrollo de un hospital flotante en Phu Quoc también se ajusta a la orientación de combinar los servicios de salud con el turismo, especialmente en el contexto de que Vietnam acogerá la Semana de Líderes Económicos de APEC 2027 en esta isla.

La subjefa del Gobierno subrayó que el modelo debe tener una visión a largo plazo, no limitarse a servir al APEC, sino contribuir también a fortalecer la capacidad sanitaria, atender acontecimientos internacionales y cuidar la salud de la población.

Pidió a VAMED acelerar la elaboración de un proyecto detallado, especificando las opciones tecnológicas, operativas y los mecanismos de implementación. El Ministerio de Salud será responsable de coordinarse con los ministerios, organismos competentes y la provincia de An Giang para evaluar la viabilidad, los aspectos técnicos, las normas, los estándares y las condiciones necesarias.

Además del proyecto del hospital flotante, la viceprimera ministra solicitó a VAMED estudiar la posibilidad de invertir en un sistema de atención sanitaria para personas mayores en Vietnam, un ámbito en el que el grupo ya ha desarrollado unas 60 instalaciones en diversos países.

El Gobierno vietnamita está dispuesto a facilitar, dentro del marco de la legislación vigente, las condiciones para los inversores con capacidad tecnológica y responsabilidad social, enfatizó./.

​