Vietnam y Panamá emiten declaración conjunta

Hanoi (VNA) Vietnam y Panamá emitieron hoy una declaración conjunta sobre el fortalecimiento de la relación bilateral en ocasión de la visita oficial al país indochino del presidente panameño, José Raúl Mulino Quintero, del 5 al 8 de octubre.



A continuación, les presenta el texto íntegro de la declaración conjunta:



DECLARACIÓN CONJUNTA

ENTRE LA REPÚBLICA SOCIALISTA DE VIETNAM

Y LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

CON MOTIVO DE LA VISITA OFICIAL A VIETNAM DEL

PRESIDENTE DE PANAMÁ, JOSÉ RAÚL MULINO QUINTERO



1. Por invitación del Secretario General del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y Presidente de la República Socialista de Vietnam,

To Lam y su Esposa, el Presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino Quintero, y su Esposa realizaron una visita oficial a la República Socialista de Vietnam del 5 al 8 de octubre de 2026.



2. En el marco de la visita, el Presidente de Panamá, José Raúl Mulino Quintero, participó en la Ceremonia Oficial de Bienvenida, las Conversaciones Oficiales y el Banquete Oficial, presididos por el Secretario General y Presidente To Lam; se reunió con el Primer Ministro Le Minh Hung y el Presidente de la Asamblea Nacional Tran Thanh Man; participó e intervino en el Foro Empresarial entre ambos países, se reunió con las empresas y visitó algunos sitios históricos y culturales en Hanói.



3. En esta ocasión, el Secretario General y Presidente To Lam y el Presidente de Panamá José Raúl Mulino Quintero emitieron una Declaración conjunta y fueron testigos del intercambio y firma de documentos de cooperación entre ambos países, entre ellos, Acuerdo sobre Transporte Marítimo;Acuerdo sobre Cooperación para la prevención y el combate de los delitos; Memorando de Entendimiento sobre Cooperación en Agricultura; Memorando de Entendimiento de cooperación entre las autoridades aduaneras; Memorando de Entendimiento entre la Administración Nacional de Turismo de Vietnam y la Autoridad de Turismo de Panamá sobre Cooperación Turística; Memorando de Entendimiento entre la Autoridad de Aviación Civil de Vietnam y la Autoridad de Aviación Civil de Panamá; Acuerdo de cooperación entre la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI) y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP); Memorando de Entendimiento de cooperación entre la Academia Diplomática de Vietnam y la Academia Diplomática de Panamá; Memorando de Entendimiento entre La Universidad Marítima de Vietnam (VMU) y la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP); Memorando de Entendimiento de cooperación entre el Centro de Investigación y la Academia de Ciencias Agrícolas de la República Socialista de Vietnam (VAAS) y El Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP).



4. En un ambiente de amistad y franqueza, el Secretario General y Presidente To Lam y el Presidente José Raúl Mulino Quintero destacaron la importancia y el significado de la visita, siendo la segunda Visita Oficial de un Jefe de Estado de la República de Panamá a Vietnam desde el inicio de los lazos diplomáticos entre ambos países. Reafirmaron el compromiso de seguir profundizando las tradicionales relaciones de amistad y cooperación entre Vietnam y Panamá, sentando las bases y orientación de las relaciones para la nueva etapa con motivo del 51º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas (28 de agosto de 1975 – 28 de agosto de 2026).



5. El Presidente José Raúl Mulino Quintero reconoció y expresó el profundo agradecimiento a la República Socialista de Vietnam por ser el primer país en firmar el Protocolo al Tratado Relativo a la Neutralidad Permanente y Funcionamiento del Canal de Panamá (1979). Al felicitar al Estado y al pueblo de Vietnam por los importantes logros alcanzados durante casi 40 años de Renovación, el Presidente del Panamá afirmó que Panamá considera a Vietnam un socio prioritario en la región de Asia-Pacífico. El Secretario General y Presidente To Lam agradeció la solidaridad y el apoyo brindados por el pueblo panameño a Vietnam durante la pasada lucha por la liberación nacional, así como en el actual proceso de construcción y desarrollo del país. Asimismo, felicitó a Panamá por los resultados positivos alcanzados recientemente en materia de desarrollo económico y social, al valorar altamente la política exterior de paz, neutralidad y apertura de Panamá. Afirmó que Vietnam considera a Panamá un país amigo tradicional y un socio con alto potencial en la región, deseando fortalecer la cooperación multifacética para contribuir al desarrollo de ambos países.



6. Ambas partes también intercambiaron opiniones sobre la situación reciente, la visión y las políticas de desarrollo de cada país en el próximo periodo, así como sobre las direcciones y medidas destinadas a mejorar la eficacia de la cooperación bilateral en todos los ámbitos. Así, compartieron puntos de vista sobre asuntos internacionales y regionales de interés común.



El Secretario General y Presidente To Lam y el Presidente José Raúl Mulino Quintero expresaron su satisfacción por el desarrollo de las tradicionales relaciones de amistad y la buena cooperación entre ambos países durante los últimos años, y coincidieron en que todavía existe un amplio potencial para ampliar la cooperación en favor del desarrollo. Los dos dirigentes acordaron continuar consolidando y profundizando las buenas relaciones políticas existentes, así como ampliar y mejorar la eficacia de la cooperación en todos los ámbitos, en particular en economía, comercio e inversión, con el objetivo de crear mayores valores económicos y armonizar los beneficios nacionales con los objetivos de desarrollo sostenible.



7. Los dos dirigentes acordaron intensificar el diálogo de alto nivel para orientar el desarrollo de las relaciones entre Vietnam y Panamá, mediante visitas bilaterales y reuniones entre los altos líderes del Estado y del Gobierno, Congreso, Ministerios y autoridades pertinentes de ambos países; aprovechar de manera efectiva el Mecanismo de Consultas Políticas entre los dos Ministerios de Relaciones Exteriores y la Comisión Mixta de Cooperación Económica, Comercial y de Inversión; y destacaron la importancia de fortalecer la cooperación entre los partidos y organizaciones políticas, los órganos legislativos y judiciales, las autoridades locales de ambos países, así como los intercambios entre los pueblos. Estas actividades contribuirán a consolidar las bases políticas, la confianza y el entendimiento mutuo. Las dos partes también acordaron intensificar los intercambios con miras a consolidar y fortalecer mecanismos y marcos jurídicos para la cooperación bilateral, y promover el turismo, la cultura y los intercambios entre los pueblos.



8. El Secretario General y Presidente To Lam y el Presidente José Raúl Mulino Quintero reconocieron el crecimiento positivo de las relaciones económicas y comerciales entre Vietnam y Panamá, y así, acordaron promover las actividades de promoción comercial y de inversiones, creando los vínculos y condiciones favorables para que las empresas de ambos países accedan a sus respectivos mercados y participen de manera más profunda en las cadenas regionales y globales de suministro. Asimismo, acordaron continuar diversificando los productos de exportación e importación y facilitar el comercio y las inversiones bilaterales. Al destacar el papel geoeconómico de Vietnam y Panamá en las regiones del Sudeste Asiático y de América Latina y el Caribe, ambos líderes alentaron a las agencias gubernamentales y las empresas de ambos países a establecer asociaciones e inversiones comerciales en los sectores de transporte marítimo y aéreo, logística y depósitos aduaneros francos, seguros y finanzas, y acordaron continuar negociando el Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones, el Acuerdo sobre el Intercambio y la Protección Mutua de Información Clasificada y el Memorando de Entendimiento de cooperación en idiomas entre la Universidad de Hanói (HANU) y Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología de Panamá (UMECIT).



9. Los líderes de ambos países también destacaron el potencial de ampliar la cooperación entre las empresas de ambas naciones en los sectores de agricultura, energía renovable, marítimo, aviación y logística, finanzas y banca, innovación, telecomunicaciones, transformación digital, protección del medio marino y adaptación al cambio climático; y mostraron interés en ampliar la cooperación en los ámbitos de ciencia, tecnología, innovación, transformación digital, educación y cultura, deportes y turismo.



10. Las dos partes reafirmaron su determinación de fortalecer la cooperación en la prevención y lucha contra la delincuencia transnacional, la delincuencia organizada, el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de activos, el terrorismo, la ciberdelincuencia y otras nuevas formas delictivas; intensificar el intercambio de información y experiencias, y fortalecer las capacidades de aplicación de la ley, de conformidad con la legislación de cada país y los tratados internacionales de los que ambas partes sean miembros. Las dos partes se esforzarán en impulsar la Convención de las Naciones Unidas contra el Ciberdelito para su pronta entrada en vigor y su efectiva implementación, promoviendo la cooperación bilateral en los foros multilaterales sobre ciberseguridad y lucha contra este flagelo de los que ambas partes sean miembros.



11. Los dos dirigentes reafirmaron su compromiso de promover el multilateralismo, con las Naciones Unidas desempeñando un papel central, respetar el derecho internacional y fortalecer la cooperación y el apoyo mutuo en los mecanismos globales e interregionales de los que ambos países sean miembros, entre ellos las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este (FEALAC) y el Movimiento de Países No Alineados (MNOAL).



Los Presidentes han reconocido que este nuevo mundo globalizado requiere una actitud más abierta hacia el comercio internacional y los intercambios culturales. La globalización y la CuartaRevolución Industrial, son motores de desarrollo, innovación y conectividad para las regiones del mundo y las relaciones interinstitucionales estables.



12. Las dos partes valoraron altamente el papel central de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en favor de la paz, la cooperación y el desarrollo en la región de Asia-Pacífico, y acordaron mantener el intercambio de experiencias de cooperación y brindarse apoyo mutuo para fortalecer las relaciones con los mecanismos internacionales, interregionales y regionales de los que uno de los dos países sea miembro, entre ellos la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).



13. Los dos dirigentes afirmaron que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (CONVEMAR 1982) constituye el marco jurídico que regula todas las actividades en los mares y océanos, así como para las actividades de cooperación marítima a nivel nacional, regional y mundial. Ambas partes afirmaron que la universalidad y la integridad de la CONVEMAR 1982 deben mantenerse.



Las dos partes destacaron la importancia de mantener la paz, la estabilidad, la seguridad marítima, la libertad de navegación y sobrevuelo, así como las actividades económicas marítimas legítimas sin obstáculos; no recurrir a la amenaza ni al uso de la fuerza; y resolver las controversias por medios pacíficos, de conformidad con el derecho internacional, en particular la Carta de las Naciones Unidas y la CONVEMAR 1982. Asimismo, destacaron la importancia de conservar y utilizar de manera sostenible los océanos y los recursos marinos.



14. Las dos partes expresaron su profunda preocupación por la escalada y la creciente complejidad de los conflictos en algunas regiones del mundo, que amenazan gravemente la vida y la seguridad de la población civil, así como la paz y la estabilidad regional y mundial. Las dos partes hicieron un llamado a las partes involucradas a continuar los esfuerzos de negociación y resolver las diferencias por medios pacíficos, sobre la base del derecho internacional, especialmente la Carta de las Naciones Unidas, y respetando la soberanía y la integridad territorial de los Estados, y la no utilización ni la amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales.



15. Los dos dirigentes expresaron su satisfacción por los importantes resultados de la visita oficial a Vietnam del Presidente José Raúl Mulino Quintero y manifestaron su confianza en que la visita abrirá una nueva etapa de desarrollo de las relaciones de amistad y cooperación entre Vietnam y Panamá, de manera sustantiva, eficaz, integral y sostenible, en beneficio de los pueblos de ambos países, contribuyendo a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en ambas regiones y en el mundo.



16. El Presidente José Raúl Mulino Quintero agradeció al Secretario General y Presidente To Lam por la cálida y hospitalaria acogida brindada a la delegación de alto nivel del Panamá durante la visita, y extendió cordialmente una invitación al Secretario General y Presidente To Lam y al Primer Ministro Le Minh Hung para que realicen una pronta visita a Panamá en una fecha conveniente. Los altos dirigentes de Vietnam aceptaron con agrado la invitación y propusieron que ambas partes coordinen la fecha de las visitas por la vía diplomática./.



VNA