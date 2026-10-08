Provincia de Tay Ninh refuerza gestión de su flota para combatir pesca ilegal

Tay Ninh, Vietnam (VNA) - Sin litoral ni infraestructura pesquera propia, la provincia de Tay Ninh refuerza la gestión de sus cerca de 190 barcos que operan en distintas zonas marítimas, como parte de los esfuerzos para lograr el levantamiento de la “tarjeta amarilla” impuesta por la Comisión Europea (CE) por la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU).



La provincia busca cerrar las “brechas” de gestión, ayudar a los pescadores a completar los trámites, prevenir infracciones y ofrecer alternativas a quienes ya no puedan continuar faenando.



Mayor control de la flota en una provincia sin litoral



La comuna de Long Huu cuenta con 26 barcos pesqueros: siete operan en aguas costeras, 11 en aguas interiores y ocho en alta mar. Aunque la mayoría faena fuera de la localidad, las autoridades consideran fundamental controlar cada embarcación y propietario desde el lugar de registro.



Algunos barcos permanecen en tierra por no cumplir las condiciones para operar, lo que afecta los ingresos de sus propietarios. Las autoridades orientan a los pescadores para completar los trámites y, cuando es necesario, acceder a políticas de apoyo para desguazar las embarcaciones y cambiar de oficio.



La gestión también afronta problemas relacionados con barcos registrados a nombre de residentes locales pero pertenecientes a personas de otras localidades, así como con embarcaciones compradas y vendidas sin completar el cambio de titularidad.



Huynh Phuong Khac Vu, vicepresidente del Comité Popular de Long Huu, informó que la localidad cuenta con siete barcos que no cumplen los requisitos y otros seis que han suspendido temporalmente sus actividades. Las autoridades continuarán divulgando la legislación pesquera y actualizando periódicamente la ubicación de los barcos que permanecen en tierra para facilitar su seguimiento.



El endurecimiento de las normas plantea al mismo tiempo el reto de garantizar los medios de vida de los pescadores. La menor rentabilidad de la actividad y el aumento de los costos han puesto en dificultades a muchas familias, cuyos barcos representan inversiones difíciles de reconvertir.



Sin “brechas” en la gestión



Tay Ninh comenzó a participar en el Comité Directivo Nacional para combatir la pesca IUU en octubre de 2025. Actualmente cuenta con 187 barcos: 47 operan en aguas costeras, 88 en aguas interiores y 52 en alta mar.



Dinh Thi Phuong Khanh, subdirectora del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de Tay Ninh, señaló que, al no disponer de centros propios de inspección y registro, los barcos deben realizar estos procedimientos en instalaciones reconocidas por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, principalmente en la provincia de Dong Thap.



La falta de infraestructura, la operación de los barcos fuera de la provincia y las dificultades de algunos pescadores para acceder a la tecnología y realizar trámites electrónicos complican la gestión. A ello se suma la menor rentabilidad de la pesca, mientras que las medidas de apoyo para los dispositivos de seguimiento y la reconversión laboral aún no han dado los resultados esperados.



Pese a ello, a mediados de septiembre de 2026, el 64% de los barcos cumplía las condiciones para operar y la provincia ayudaba a 21 propietarios a completar los trámites para obtener sus licencias de pesca.



Vu Duyen Hai, subdirector del Departamento de Pesca e Inspección Pesquera del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, señaló que Tay Ninh debe reforzar la coordinación con las localidades donde operan sus barcos, actualizar los datos sobre propietarios y pescadores y acelerar las políticas de reconversión laboral.



Para las embarcaciones que ya no puedan operar eficazmente, deben estudiarse medidas de desguace y apoyo a los medios de vida. El objetivo es garantizar el cumplimiento de la normativa y evitar que barcos que no reúnen las condiciones continúen faenando ilegalmente.



De esta manera, Tay Ninh contribuirá al esfuerzo nacional para combatir la pesca IUU, retirar la “tarjeta amarilla” de la CE y avanzar hacia un desarrollo sostenible del sector pesquero./.

VNA