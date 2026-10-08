VNA y Partido del Trabajo de México presentan libro sobre artículos y discursos del líder vietnamita

Ciudad de México (VNA) - La Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), en coordinación con el Partido del Trabajo (PT) de México, presentará el 8 de octubre de 2026 en México el libro titulado “La aspiración de un Viet Nam fuerte y próspero en la nueva era”.

La publicación bilingüe, en inglés y español, reúne 46 artículos y discursos seleccionados de las obras políticas e intervenciones pronunciadas por el secretario general del Partido Comunista de Viet Nam y presidente de la República, To Lam, desde agosto de 2024 hasta la actualidad. Estos textos reflejan el pensamiento, la visión y las decisiones estratégicas del Partido Comunista de Viet Nam para conducir al país con paso firme hacia una nueva era.

Los artículos y discursos del secretario general y presidente To Lam exponen las orientaciones, los principios y las soluciones destinadas a hacer realidad la aspiración de un desarrollo rápido y sostenible para construir un país independiente, autosuficiente y resiliente, en el que la ciencia, la tecnología y la innovación constituyan motores de crecimiento; las personas sean el centro, y la cultura, el fundamento, a la par que se fortalece constantemente la posición de Viet Nam en la arena internacional.

El libro consta de cuatro partes, que abarcan las principales orientaciones ideológicas y la estrategia de desarrollo nacional: Parte I - “Construir un Partido y un sistema político sólidos y fuertes”, Parte II - “Crear nuevos motores para un desarrollo económico rápido y sostenible”, Parte III - “Poner al pueblo en el centro de todas las políticas”, y Parte IV - “Preservar la paz, garantizar la seguridad y elevar la posición de Viet Nam en el mundo”.

A través de los artículos y discursos seleccionados, este volumen refleja el pensamiento y la visión estratégica, la agudeza teórica y política y el estilo discursivo del secretario general y presidente To Lam al abordar cuestiones fundamentales del país en diversos ámbitos, desde la política, la economía, la cultura y sociedad hasta la defensa, la seguridad y las relaciones exteriores.

Con 856 páginas, el libro no sólo ofrece a los lectores contenidos de valor teórico y práctico, sino que también presenta imágenes de la tierra y el pueblo de Viet Nam en su proceso de renovación, desarrollo y firme avance en la nueva era.

La publicación de “La aspiración de un Viet Nam fuerte y próspero en la nueva era” viene a materializar también los acuerdos alcanzados durante el encuentro entre el coordinador nacional del Partido del Trabajo de México (PT), senador Alberto Anaya Gutiérrez, y el secretario general del Partido Comunista de Viet Nam y presidente de la República, To Lam, en el marco de su visita a Viet Nam en agosto de 2026.

Se trata de la primera vez que una publicación editada por la VNA se presenta en México, en el marco del Seminario Internacional “Los partidos y una nueva sociedad”.

El libro constituye una muestra de las tradicionales relaciones de amistad y cooperación entre el Partido Comunista de Viet Nam y el Partido del Trabajo de México (PT), y contribuye a transmitir el mensaje de un Viet Nam de paz, cooperación y desarrollo, que es un amigo sincero, socio fiable y miembro responsable de la comunidad internacional. Al mismo tiempo, la obra sirve como material de consulta para que los amigos internacionales conozcan las orientaciones, líneas y políticas de desarrollo nacional de Vietnam, así como el firme espíritu con el que el país avanza hacia la nueva era, presentados por el máximo dirigente del Partido y del Estado vietnamitas.

La VNA, agencia nacional de noticias y principal agencia de prensa y comunicación multimedia y multilingüe del Partido y del Estado, que desempeña un papel central en la labor ideológica y cultural y es una entidad pública dependiente del Comité Central del Partido Comunista de Viet Nam, recibió el honor de asumir la responsabilidad de publicar la obra. En un breve período, dos unidades de la VNA -la Editorial de la Agencia Vietnamita de Noticias y el Departamento de Informaciones para el Exterior- trabajaron con celeridad en la edición y publicación del libro, que fue presentado a los lectores coincidiendo con el Seminario Internacional “Los partidos y una nueva sociedad”, celebrado del 7 al 10 de octubre de 2026.

La VNA expresa su sincero agradecimiento a la Oficina del Comité Central del Partido, la Oficina del Secretario General, la Comisión de Propaganda y Educación del Comité Central del Partido, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo y el Partido del Trabajo de México (PT) por su apoyo, que ha permitido presentar oportunamente el libro con motivo de esta significativa ocasión./.