Política

Canciller: Visitas del premier vietnamita a Laos y Camboya revisten una gran importancia política y diplomática

Las visitas oficiales del primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, a Laos y Camboya revisten una gran importancia política y diplomática, al constituir su primer viaje a ambos países y su primera gira bilateral oficial desde que asumió la jefatura del Gobierno, afirmó hoy el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung.

El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung. (Fuente: VNA)
El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) Las visitas oficiales del primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, a Laos y Camboya revisten una gran importancia política y diplomática, al constituir su primer viaje a ambos países y su primera gira bilateral oficial desde que asumió la jefatura del Gobierno, afirmó hoy el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung.

Al declarar a la prensa, el canciller destacó que para Laos, esta fue la primera visita de un alto dirigente vietnamita y también la primera de un líder extranjero desde que ese país renovó sus principales cargos de liderazgo, con la elección de un nuevo primer ministro y un nuevo presidente de la Asamblea Nacional.

En el caso de Camboya, dijo, la visita tuvo lugar mientras el país continúa impulsando sus planes de desarrollo de la economía digital y preparando importantes actividades diplomáticas.

Resaltó que durante su estancia, el premier Le Minh Hung y los dirigentes de Laos y Camboya mantuvieron amplios intercambios sobre las relaciones entre los respectivos partidos y países, así como sobre cuestiones de interés común.

Estos encuentros contribuyeron a reforzar la confianza política y el entendimiento mutuo, además de establecer orientaciones fundamentales para las relaciones entre Vietnam y sus dos países vecinos, precisó y señaló que las partes reafirmaron que la defensa y la seguridad revisten una importancia especial y constituyen pilares fundamentales de la cooperación.

El ministro resaltó que otro aspecto destacado de las visitas fue la evaluación conjunta del estado de la cooperación en diversos ámbitos por parte del premier Le Minh Hung y los dirigentes de ambos países.

Asimismo, dijo, en coordinación con los ministerios y organismos competentes, las partes avanzaron en la resolución de las dificultades y los obstáculos surgidos durante la ejecución de proyectos en los últimos años.

Como resultado, se impulsaron numerosos proyectos de cooperación acordados por los respectivos burós políticos, los máximos dirigentes de Vietnam y Laos, así como por el Buró Político del Partido Comunista de Vietnam, el Comité Permanente del Partido Popular de Camboya y los dirigentes camboyanos, con avances concretos.

Las visitas abrieron asimismo nuevos horizontes, ámbitos y proyectos de cooperación, creando nuevos motores para el desarrollo de Vietnam, Laos y Camboya. A través de estos viajes, Vietnam continúa implementando de manera activa la política exterior trazada por el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista, la cual concede especial importancia y prioridad a las relaciones de buena vecindad con Laos y Camboya, ratificó

La gira constituye, además, un paso preparatorio fundamental para las próximas actividades de alto nivel entre los tres países. Entre los acontecimientos previstos figuran la conmemoración del 65.º aniversario del establecimiento de relaciones entre Vietnam y Laos, del 50.º aniversario de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación entre Vietnam y Laos y del 60.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Camboya, concluyó./.

VNA
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