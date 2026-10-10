Política

Vietnam y Laos refuerzan la coordinación policial bilateral

El ministro de Seguridad Pública de Vietnam, general Luong Tam Quang, se reunió recientemente en Vientiane con su homólogo laosiano, coronel general Vanthong Kongmany, para debatir medidas destinadas a fortalecer la cooperación en el futuro.

El ministro de Seguridad Pública de Vietnam, general Luong Tam Quang, se reúne con su homólogo laosiano, coronel general Vanthong Kongmany. (Fuente: bocongan.gov.vn)
El ministro de Seguridad Pública de Vietnam, general Luong Tam Quang, se reúne con su homólogo laosiano, coronel general Vanthong Kongmany. (Fuente: bocongan.gov.vn)

Vientiane (VNA) - El ministro de Seguridad Pública de Vietnam, general Luong Tam Quang, se reunió recientemente en Vientiane con su homólogo laosiano, coronel general Vanthong Kongmany, para debatir medidas destinadas a fortalecer la cooperación en el futuro.

El encuentro se llevó a cabo en el marco de la visita oficial del primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, a Laos del 8 al 9 del presente mes.

En la cita, las dos partes destacaron el desarrollo fructífero de las relaciones entre los dos países en todos los sectores en los últimos tiempos. La defensa y la seguridad continúan siendo los pilares importantes de los nexos bilaterales, afirmaron.

Ambas naciones han logrado avances en la cooperación económica, la conectividad de infraestructuras, el comercio, la inversión, la energía, la logística, la educación y la formación, la ciencia y la tecnología, la transformación digital y los intercambios entre los pueblos, entre otros, alabaron.

En los últimos tiempos, la cooperación entre las dos carteras también ha logrado importantes resultados, entre ellos el fortalecimiento del intercambio de información sobre la situación mundial y regional y la coordinación exitosa en numerosas operaciones conjuntas, especialmente el narcotráfico, reiteraron.

Sobre la base de las relaciones de gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica entre Vietnam y Laos, acordaron que, en el próximo período, las fuerzas de Seguridad Pública de los dos países seguirán coordinándose para implementar los acuerdos firmados; intensificarán el intercambio de información sobre casos e incidentes que involucren a personas de ambas naciones; establecerán operaciones conjuntas y colaborarán en la investigación de casos y redes de delincuencia transnacional, especialmente los delitos de narcotráfico, trata de personas y ciberdelincuencia de alta tecnología.

Previamente, en presencia del premier vietnamita, Le Minh Hung, y su homólogo laosiano, Saleumxay Kommasith, los ministerios de Seguridad Pública de los países realizaron oficialmente la entrega del Sistema de gestión de la población e identificación ciudadana en Laos./.

VNA
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