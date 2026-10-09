Vietnam y Bélgica buscan profundizar sus relaciones de cooperación

​Bruselas (VNA) - La embajadora de Vietnam en Bélgica, Nguyen Huong Tra, presentó recientemente sus cartas credenciales al rey Felipe, dando inicio oficial a su misión diplomática en el país europeo.​

Al intervenir en el acto de entrega, Nguyen Huong Tra afirmó que se esforzará por contribuir a profundizar aún más las relaciones de amistad y cooperación multifacética entre ambas naciones, sobre la base de los logros alcanzados y del especial afecto que el Rey y la Reina de Bélgica dedican a Vietnam.

El mandato de Nguyen Huong Tra comienza en un contexto en el que los nexos entre los dos países afrontan numerosas oportunidades nuevas. Entre los ámbitos prioritarios figuran el comercio, la inversión, la logística, la agricultura, la ciencia y la tecnología, la transición verde, la educación y los intercambios entre los pueblos.

La comunidad vietnamita en Bélgica sigue desempeñando un papel como puente de conexión, contribuyendo a reforzar el entendimiento mutuo e impulsar la cooperación entre las partes.

En la actualidad, Bélgica es el sexto mayor socio comercial de Vietnam dentro de la Unión Europea (UE).

Como "capital" de la UE y sede del puerto de Amberes, una de las principales puertas de entrada marítima de Europa, Bélgica desempeña un papel crucial a la hora de conectar los productos vietnamitas con el mercado del Viejo Continente, especialmente en el marco del Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Vietnam (EVFTA)./.

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