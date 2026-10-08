Vietnam y Laos refuerzan la cooperación bilateral en defensa

Vientiane (VNA)- El viceprimer ministro y ministro de Defensa de Vietnam, general Phan Van Giang, se reunió hoy en Vientiane con su homólogo laosiano, general Khamlieng Outhakaysone.



El encuentro se llevó a cabo en el marco de la visita oficial del 8 al 9 del presente mes del primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, a Laos, según invitación del jefe del Gobierno anfitrión, Saleumxay Kommasith.



En sus palabras, Phan Van Giang reiteró que se trata de la primera visita oficial al extranjero del primer ministro Le Minh Hung luego de asumir el cargo actual, lo que demuestra claramente la máxima prioridad que Vietnam concede a sus relaciones con Laos.



El visitante expresó su confianza en que los nexos bilaterales de defensa entre Vietnam y Laos se estrecharán cada vez más y adquirirán un carácter cada vez más estratégico.



En la cita, las dos partes valoraron los resultados de la coordinación y la implementación del Plan de Cooperación para 2026 por parte de los organismos y unidades dependientes de los Ministerios de Defensa de ambos países, especialmente la ejecución de las tareas encomendadas por los dirigentes de alto nivel.



También acordaron centrarse en la implementación eficaz de los contenidos de cooperación bilateral; seguir coordinándose y apoyándose mutuamente en los foros multilaterales internacionales y regionales y en los eventos organizados por cada parte; elaborar y firmar el Plan de Cooperación para 2027 y reforzar la colaboración en materia de formación y medicina militar.



Además, abogaron por coordinar en la elaboración de planes para el despliegue de las actividades conmemorativas al 65 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones indochinas (5 de septiembre) y los 50 años de la firma del Acuerdo de Amistad y Cooperación Vietnam-Laos (18 de julio), garantizando que estas actividades tengan un profundo significado y amplia difusión.



En la ocasión, Phan Van Giang expresó su satisfacción porque Khamlieng Outhakaysone realizará una visita oficial a Vietnam para asistir a la reunión ministerial Vietnam-Camboya-Laos y presenciar el ejercicio conjunto de defensa civil sobre la respuesta ante supertifones, entre los Ejércitos de los tres países, programados para los días 12 a 15 de octubre./.

VNA