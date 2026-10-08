Política

Presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam realizará visita oficial a China

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, visitará China del 11 al 15 de octubre y copresidirá la reunión de cooperación legislativa.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man (Fuente: VNA)
El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, realizará una visita oficial a China del 11 al 15 del presente mes.

Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam, la visita se efectúa en cumplimineto de una invitación de Zhao Leji, presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China.

Durante su visita, Tran Thanh Man copresidirá la segunda reunión del Comité de Cooperación entre los dos órganos legislativos./.

VNA
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