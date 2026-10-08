Turismo

Seguridad y experiencias diversas elevan el atractivo turístico de Vietnam

Vietnam ocupa el noveno lugar mundial en seguridad turística según el TTDI 2026 del WEF y recibe 17,7 millones de visitantes internacionales en nueve meses.

El festival callejero "Colores de los Cinco Continentes" tuvo lugar en la calle peatonal del lago Hoan Kiem, atrayendo a un gran número de lugareños y visitantes internacionales. (Foto: VNA)
El festival callejero "Colores de los Cinco Continentes" tuvo lugar en la calle peatonal del lago Hoan Kiem, atrayendo a un gran número de lugareños y visitantes internacionales. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - La Administración Nacional de Turismo de Vietnam informó que el recién publicado informe del Índice de Desarrollo de Viajes y Turismo (TTDI) 2026 del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) muestra que Vietnam se sitúa entre los niveles medio-alto y de liderazgo mundial en 13 de los 17 pilares evaluados. En particular, en el indicador de Seguridad aparece entre los 10 primeros del mundo.

Vietnam obtuvo 6,52 puntos en dicho indicador, con lo que se situó en el noveno puesto mundial en 2026, 18 posiciones por encima de 2024.

Según informes internacionales citados por el WEF, Vietnam presenta un alto nivel de conciencia en materia de seguridad, una baja tasa de criminalidad y una puntuación de cero en cuanto al impacto del terrorismo. Estos factores contribuyeron a que el indicador de Seguridad de Vietnam se sitúe entre los más altos del mundo en la clasificación TTDI 2026.

El TTDI evalúa la capacidad de las economías para desarrollar los viajes y el turismo a través de 17 pilares y 102 indicadores individuales. Las puntuaciones se estandarizan en una escala de 1 a 7, lo que permite comparar los niveles de desarrollo y la capacidad de crear un entorno favorable para el turismo.

El indicador de Seguridad abarca diversos factores, entre ellos la confianza en la policía, la percepción de seguridad al caminar solo por la noche, las tasas de homicidio, el impacto del terrorismo y la violencia organizada.

El atractivo de Vietnam también se refleja en el creciente interés de los medios de comunicación y los viajeros extranjeros. Recientemente, la revista estadounidense de viajes Travel + Leisure incluyó a Vietnam como parte de un itinerario por el Sudeste Asiático dirigido a viajeros de más de 50 años. La publicación destacó la combinación de historia, cultura, gastronomía y paisajes del país, que permite a los visitantes explorar una arquitectura histórica, disfrutar del café vietnamita, descubrir ciudades con características distintivas y adentrarse en vastos espacios naturales, en una experiencia que trasciende cualquier modalidad turística específica.

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Turistas internacionales visitando Hoi An y Da Nang. Foto: VNA

En 2026, Vietnam aspira a recibir 25 millones de visitantes internacionales y atender a unos 150 millones de turistas nacionales. Los resultados recientes muestran que el sector turístico avanza hacia el cumplimiento de estas metas.

En los primeros nueve meses de 2026, el país recibió 17,7 millones de visitantes internacionales, casi el 71% de la meta anual, y atendió a 126 millones de turistas nacionales, equivalentes al 84% del objetivo.

Vietnam también ascendió del quinto al tercer puesto entre los países del Sudeste Asiático en términos de crecimiento del número de visitantes. Su posición en el TTDI mejoró siete puestos respecto de 2024, hasta situarse en el 52.º lugar a nivel mundial.

En los Premios Mundiales del Viaje 2026 para Asia, Oceanía y el océano Índico, celebrados recientemente en Maldivas, Vietnam fue reconocido en dos categorías: Destino Líder de Asia y Destino Líder de Asia en Patrimonio Cultural.

La Administración Nacional de Turismo de Vietnam señaló que, ante los efectos adversos que la inestabilidad geopolítica, los conflictos armados, las dificultades económicas, el aumento de los costos de viaje y los riesgos asociados a los desastres naturales y al cambio climático están teniendo sobre el turismo internacional, la seguridad está adquiriendo una importancia cada vez mayor en las decisiones de los viajeros a la hora de elegir un destino.

Para Vietnam, sus sólidos índices de seguridad revisten especial importancia en sus esfuerzos por alcanzar las metas de visitantes internacionales fijadas para 2026 y los años posteriores. Junto con unas políticas de visado cada vez más favorables, la ampliación de la conectividad aérea, una oferta turística diversificada, abundantes recursos naturales y culturales y un entorno estable, la seguridad constituye una base importante para reforzar la confianza en los mercados internacionales, mantener el crecimiento del turismo, mejorar la experiencia de los visitantes y elevar la competitividad de Vietnam como destino turístico./.

VNA
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