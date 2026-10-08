Política

Primer ministro de Vietnam parte de Hanoi para visitas oficiales a Laos y Camboya

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, partió hoy de Hanoi, al frente de una delegación de alto nivel, para realizar visitas oficiales a Laos y Camboya del 8 al 10 de octubre, por invitación de sus homólogos Saleumxay Kommasith y Hun Manet, respectivamente.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung. Foto: VNA
El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung. Foto: VNA

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, partió hoy de Hanoi, al frente de una delegación de alto nivel, para realizar visitas oficiales a Laos y Camboya del 8 al 10 de octubre, por invitación de sus homólogos Saleumxay Kommasith y Hun Manet, respectivamente.

Las visitas, las primeras oficiales del jefe de Gobierno vietnamita a ambos países vecinos, reflejan la importancia y alta prioridad que Vietnam concede a sus relaciones con Laos y Camboya.

Durante la gira, Vietnam busca impulsar la aplicación de los acuerdos y compromisos alcanzados por los dirigentes de los tres países, contribuyendo a profundizar los lazos de “gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica” con Laos y de “buena vecindad, amistad tradicional, cooperación integral y sostenibilidad a largo plazo” con Camboya.

La gira también concreta la línea de la política exterior del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam y las resoluciones estratégicas del Buró Político, que otorgan alta prioridad a las relaciones de vecindad con ambos países.

Vietnam espera promover una cooperación cada vez más sustantiva y eficaz con Laos y Camboya, contribuyendo a mantener la paz y estabilidad y a fomentar la cooperación y el desarrollo regionales.

Acompañan al primer ministro vietnamita varios miembros del Buró Político, entre ellos el viceprimer ministro y titular de Defensa, general Phan Van Giang; el ministro de Seguridad Pública, general Luong Tam Quang, y el canciller Le Hoai Trung, además de dirigentes de diversos ministerios y organismos y los embajadores de Vietnam en Laos y Camboya./.

VNA
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