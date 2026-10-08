Vietnam destaca por su participación activa en Consejo de Derechos Humanos

Ginebra (VNA) - El 63.º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) concluyó en Ginebra, cerrando los tres periodos ordinarios de sesiones de 2026 y poniendo de relieve la participación activa y responsable de Vietnam como miembro para el mandato 2026-2028.



Tras un mes de trabajos, el Consejo examinó y adoptó 38 resoluciones y decisiones, celebró seis debates temáticos y 37 diálogos interactivos con titulares de mandatos de los Procedimientos Especiales y otros mecanismos de derechos humanos de la ONU. También revisó informes sobre cuestiones temáticas y la situación de los derechos humanos en 20 países y territorios, completó la adopción de los resultados del cuarto ciclo del Examen Periódico Universal de 15 países y nombró a siete personas para los Procedimientos Especiales y grupos de trabajo.



Durante el periodo, la delegación vietnamita participó activamente en las consultas y negociaciones sobre cerca de 40 proyectos de resolución y en diversos debates. Copatrocinó ocho resoluciones y siete declaraciones conjuntas sobre cuestiones prioritarias para Vietnam, además de promover y participar en varias iniciativas y actividades paralelas.



Entre ellas, Vietnam tomó la iniciativa de elaborar y presentar una intervención conjunta sobre la vacunación y el acceso a las vacunas, copatrocinada por 42 países. El documento destacó el papel de la vacunación en la atención primaria, la cobertura sanitaria universal y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y llamó a reducir las brechas de vacunación, garantizar un acceso oportuno, asequible y equitativo y reforzar la cooperación internacional, la financiación sostenible y el intercambio de tecnologías y conocimientos para promover el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud.



A iniciativa de Vietnam, también se organizó una mesa redonda sobre la promoción del derecho a la salud de las personas mayores y el desarrollo de un marco integral para garantizar sus derechos humanos, copatrocinada por Filipinas y Eslovenia.



Vietnam, además, copresidió dos eventos paralelos: uno sobre el fortalecimiento de la cooperación contra la trata de personas en el contexto de las estafas en línea, organizado por Tailandia, y otro sobre la evaluación de los esfuerzos y logros de la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos de la ASEAN (AICHR), organizado por Filipinas.



La delegación vietnamita intervino asimismo en numerosas sesiones sobre derechos económicos, sociales y culturales, derecho al desarrollo, derechos de las personas mayores, derecho al agua potable y al saneamiento, educación y formación en derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas, financiación climática y otras cuestiones de interés internacional./.

VNA