Internacional

Vietnam destaca por su participación activa en Consejo de Derechos Humanos

Vietnam participó activamente en el 63.º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, impulsando iniciativas y copatrocinando resoluciones sobre vacunación, derecho a la salud, derechos de las personas mayores y cooperación internacional.

En el debate general del 63.º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. (Foto: VNA)
En el debate general del 63.º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. (Foto: VNA)

Ginebra (VNA) - El 63.º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) concluyó en Ginebra, cerrando los tres periodos ordinarios de sesiones de 2026 y poniendo de relieve la participación activa y responsable de Vietnam como miembro para el mandato 2026-2028.

Tras un mes de trabajos, el Consejo examinó y adoptó 38 resoluciones y decisiones, celebró seis debates temáticos y 37 diálogos interactivos con titulares de mandatos de los Procedimientos Especiales y otros mecanismos de derechos humanos de la ONU. También revisó informes sobre cuestiones temáticas y la situación de los derechos humanos en 20 países y territorios, completó la adopción de los resultados del cuarto ciclo del Examen Periódico Universal de 15 países y nombró a siete personas para los Procedimientos Especiales y grupos de trabajo.

Durante el periodo, la delegación vietnamita participó activamente en las consultas y negociaciones sobre cerca de 40 proyectos de resolución y en diversos debates. Copatrocinó ocho resoluciones y siete declaraciones conjuntas sobre cuestiones prioritarias para Vietnam, además de promover y participar en varias iniciativas y actividades paralelas.

Entre ellas, Vietnam tomó la iniciativa de elaborar y presentar una intervención conjunta sobre la vacunación y el acceso a las vacunas, copatrocinada por 42 países. El documento destacó el papel de la vacunación en la atención primaria, la cobertura sanitaria universal y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y llamó a reducir las brechas de vacunación, garantizar un acceso oportuno, asequible y equitativo y reforzar la cooperación internacional, la financiación sostenible y el intercambio de tecnologías y conocimientos para promover el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud.

A iniciativa de Vietnam, también se organizó una mesa redonda sobre la promoción del derecho a la salud de las personas mayores y el desarrollo de un marco integral para garantizar sus derechos humanos, copatrocinada por Filipinas y Eslovenia.

Vietnam, además, copresidió dos eventos paralelos: uno sobre el fortalecimiento de la cooperación contra la trata de personas en el contexto de las estafas en línea, organizado por Tailandia, y otro sobre la evaluación de los esfuerzos y logros de la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos de la ASEAN (AICHR), organizado por Filipinas.

La delegación vietnamita intervino asimismo en numerosas sesiones sobre derechos económicos, sociales y culturales, derecho al desarrollo, derechos de las personas mayores, derecho al agua potable y al saneamiento, educación y formación en derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas, financiación climática y otras cuestiones de interés internacional./.

VNA
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