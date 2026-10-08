Empresas vietnamita participarán en la feria VIDEX CAMBODIA 2026

Phnom Penh (VNA) - El Salón de Conexión Empresarial y Promoción de Productos Vietnam-Camboya 2026, denominado oficialmente VIDEX CAMBODIA 2026, se celebrará del 14 al 17 de octubre en Phnom Penh.



La edición de 2026 reunirá a más de 160 empresas en más de 230 pabellones, de los cuales alrededor de 30 estarán ocupados por entidades del Ejército Real de Camboya y empresas privadas locales.



Por parte vietnamita, participarán nueve empresas y unidades, entre ellas representantes del Departamento General de Industria de Defensa, las Regiones Militares 5, 7 y 9, el Grupo Militar de Industria y Telecomunicaciones (Viettel), el Banco Comercial MB, los Cuerpos de Ejército 15 y 16, las Compañías Generales 22, 26, 28 y 32, así como el Centro Tropical Vietnam-Rusia.



Asimismo, importantes empresas vietnamitas como Vissan, My Hao, Medlatec y Sacombank participarán en esta plataforma de intercambio, que refleja la diversidad de los sectores representados, entre ellos los textiles, los electrodomésticos, la mecánica, las telecomunicaciones, la salud y la agroindustria.



Además de la exposición de productos y servicios, VIDEX CAMBODIA 2026 contará con un amplio programa que incluirá actividades políticas, sociales y de diplomacia de defensa, encuentros entre delegaciones de alto nivel y acciones sociales en apoyo de organizaciones benéficas locales.



También se celebrarán seminarios, coloquios, intercambios culturales, programas artísticos, foros de conexión entre la oferta y la demanda tecnológica, así como actividades de prospección y estudio de mercado.



La ceremonia oficial de apertura del evento está prevista para el 14 de octubre./.

VNA