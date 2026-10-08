Vietnam y Rusia comparten experiencias en la formación de recursos humanos

Hanoi (VNA) - Vietnam y Rusia deben centrarse en promover áreas con gran potencial, como ciencia y tecnología, innovación, formación de recursos humanos, energía y petróleo y gas, subrayó Nguyen Thanh Nghi, jefe de la Comisión de Políticas y Estrategias del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV).

Durante una reunión anoche con una delegación de funcionarios rusos que llegaron a Vietnam para realizar estudios e investigaciones, el alto funcionario partidista informó sobre la situación del desarrollo socioeconómico de su país.

Tras 40 años de Doi Moi (Renovación), Vietnam ha alcanzado importantes logros; su Producto Interno Bruto (PIB) aumentó más de 60 veces, de ocho mil millones de dólares en 1986 a más de 514 mil millones de dólares en 2025. El nivel de vida de la población ha mejorado, mientras se han ampliado las infraestructuras, la educación, la sanidad y la seguridad social. La posición y el prestigio internacional de Vietnam también han aumentado.

En los últimos cinco años, pese a las numerosas fluctuaciones de la situación mundial, Vietnam ha mantenido un elevado ritmo de crecimiento económico y se ha consolidado como uno de los importantes centros regionales de producción y exportación. El país también ha atraído un importante volumen de inversión extranjera y participa cada vez más profundamente en las cadenas mundiales de producción y comercio, puntualizó.

En cuanto a las orientaciones de desarrollo para los próximos años, señaló que el XIV Congreso Nacional del PCV fijó como objetivo que, para 2030, Vietnam se convierta en un país en desarrollo con una industria moderna y de ingreso mediano alto, y que para 2045 pase a ser una nación desarrollada de altos ingresos. Durante el período 2026-2030, Vietnam aspira a alcanzar un crecimiento medio anual del PIB de alrededor del 10% o más. También informó a la delegación sobre la reorganización y racionalización del sistema político y del aparato estatal de Vietnam.

A su vez, el jefe de la delegación rusa expresó su impresión ante los logros alcanzados por Vietnam en materia de desarrollo y valoró el papel de la Comisión de Políticas y Estrategias en la investigación y el asesoramiento estratégico.

Durante la reunión, ambas partes intercambiaron opiniones sobre el potencial para conectar las fortalezas de Rusia en sectores de alta tecnología, así como sobre mecanismos de cooperación en la formación de recursos humanos y la investigación conjunta, creando una base para impulsar una cooperación sostenible, sustantiva y eficaz.

Al reafirmar que Vietnam considera el fortalecimiento de las relaciones con Rusia una prioridad, Nguyen Thanh Nghi solicitó que ambas partes sigan concretando los acuerdos y orientaciones de cooperación en programas y proyectos prácticos; intensifiquen el intercambio de experiencias entre las instituciones educativas; seleccionen algunos sectores tecnológicos estratégicos para desarrollar programas de cooperación a largo plazo; impulsen la formación de ingenieros, el intercambio de expertos y la ejecución de programas conjuntos de investigación.

Asimismo, expresó su deseo de que los miembros de la delegación rusa continúen desempeñando un papel de puente, contribuyendo a consolidar las tradicionales relaciones de amistad entre Vietnam y Rusia y promoviendo su desarrollo cada vez más sólido y fructífero, en beneficio de la prosperidad de ambos países./.

​