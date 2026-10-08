Vietnam aboga por una mayor cooperación internacional para impulsar desarrollo sostenible

Nueva York (VNA) - Vietnam ha llamado a fortalecer las alianzas mundiales para apoyar a los países en desarrollo y promover el crecimiento sostenible, al tiempo que ha subrayado la necesidad de construir una arquitectura financiera internacional abierta, justa e inclusiva.



El llamamiento fue formulado por el embajador Do Hung Viet, representante permanente de Vietnam ante las Naciones Unidas, durante el debate general de la Segunda Comisión (Asuntos Económicos y Financieros) de la Asamblea General de la ONU, celebrado en Nueva York los días 5 y 6 de octubre. La sesión estuvo centrada en la financiación para el desarrollo sostenible en un contexto de transformación de la economía mundial, con el objetivo de acelerar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).



El embajador expresó su preocupación por los avances lentos y desiguales en la implementación de los ODS, y señaló que los países en desarrollo siguen afrontando incertidumbres económicas, crecientes brechas de desarrollo, el cambio climático y una mayor frecuencia de desastres naturales, además de una creciente fragmentación de la economía mundial.



Al compartir la experiencia de Vietnam, destacó que 2026 marcará un hito importante para el país, que pasará a ser una economía de ingresos medianos-altos, reflejo de los logros alcanzados tras cuatro décadas de Doi moi (Renovación), integración internacional y esfuerzos sostenidos para mejorar las condiciones de vida de la población. No obstante, recalcó que alcanzar un mayor nivel de ingresos no significa el final del camino hacia el desarrollo.



Por ello, Vietnam aboga por fortalecer las alianzas mundiales y adaptarlas a las necesidades y condiciones de los países en diferentes niveles de desarrollo, incluido el acceso equitativo a las tecnologías nuevas y emergentes. Esta cooperación ayudará a los países en desarrollo a adquirir los conocimientos, las capacidades y las tecnologías necesarias para fomentar la innovación y mejorar su competitividad.



Do Hung Viet también subrayó la necesidad de mantener un entorno económico internacional abierto y justo, en el que el comercio continúe siendo un motor del desarrollo sostenible, garantizando al mismo tiempo que las cadenas de suministro mundiales sean abiertas, estables y resilientes, y evitando el proteccionismo y las barreras comerciales innecesarias.



Asimismo, el diplomático vietnamita instó a acelerar la reforma de la arquitectura financiera internacional para hacerla más inclusiva y equitativa, de modo que responda mejor a las necesidades de los países en desarrollo. En este sentido, destacó la importancia de reforzar la voz y la representación de estos países en la gobernanza económica mundial.



Por su parte, el secretario general adjunto de las Naciones Unidas para Asuntos Económicos y Sociales, Li Junhua, advirtió que múltiples crisis interconectadas están frenando los avances hacia los ODS. Se prevé que la economía mundial crezca solo un 2,6 % en 2026, mientras que la brecha anual de financiación necesaria para alcanzar los ODS ya supera los cuatro billones de dólares estadounidenses./.

VNA