Partido Comunista de Austria admira logros de Vietnam en la construcción y defensa nacional

Praga (VNA) - El embajador de Vietnam en Austria, Vu Le Thai Hoang, se reunió este 7 de octubre (hora local) con Elke Kahr, dirigente del Partido Comunista de Austria y alcaldesa de Graz, la segunda ciudad más grande del país, para abordar las relaciones entre ambos países y las posibilidades de cooperación.



Vu Le Thai Hoang felicitó a Kahr por su reelección como alcaldesa de Graz y le informó sobre los logros de Vietnam en el desarrollo socioeconómico y las relaciones exteriores durante el proceso de Doi moi (Renovación) y la actual etapa de desarrollo nacional bajo el liderazgo del Partido Comunista de Vietnam.



Asimismo, agradeció al Partido Comunista de Austria y a las generaciones de amigos austriacos por su apoyo a Vietnam durante la lucha por la liberación nacional y el actual proceso de desarrollo, contribuyendo a sentar una base sólida para la amistad y la cooperación multifacética entre ambos países y pueblos.



De cara a 2027, cuando se cumplirán 55 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Austria, el embajador propuso intensificar los intercambios teóricos y de experiencias en materia de liderazgo y gestión entre ambos Partidos, así como recopilar y compartir documentos, materiales y objetos para su exhibición en el Museo del Partido Comunista de Vietnam con motivo del centenario de la fundación de la organización partidista, en 2030.



También propuso promover la cooperación entre Graz y socios vietnamitas en ciencia y tecnología, gestión de ciudades inteligentes, vivienda social, educación y formación profesional, empleo, especialmente en el sector de la enfermería, turismo y preservación del patrimonio, así como establecer vínculos de hermanamiento entre Graz y localidades vietnamitas.



Kahr felicitó a Vietnam por el éxito del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam y expresó su admiración por los logros alcanzados por el país y el pueblo vietnamitas bajo el liderazgo del Partido en la construcción y defensa nacional.



También valoró las políticas de Vietnam centradas en las personas y orientadas a no dejar a nadie atrás, así como su política exterior de paz, de dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro.



La alcaldesa reafirmó su adhesión al marxismo y al ideal comunista y destacó su compromiso con la paz, la cooperación internacional y una sociedad más justa. Según Kahr, su reelección en Graz demuestra el respaldo de los ciudadanos a estas políticas, que también han despertado el interés de partidos comunistas y localidades de otros países europeos por el modelo de gestión de la ciudad.



Kahr coincidió con las prioridades de cooperación propuestas por Vietnam, abogó por intensificar los contactos entre ambos Partidos y expresó su deseo de invitar a delegaciones vietnamitas a Austria para intercambiar experiencias teóricas y prácticas.



Asimismo, se mostró dispuesta a contribuir a conectar a Vietnam con las redes de amigos de Austria, compartir documentos, materiales y objetos para el Museo del Partido Comunista de Vietnam y coordinar actividades conmemorativas por el 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países./.

VNA