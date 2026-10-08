Vietnam propone prioridades para fortalecer cooperación interparlamentaria

Pretoria (VNA) - Vietnam propuso tres prioridades de cooperación destinadas a promover la participación ciudadana en la gobernanza, reducir la brecha entre los compromisos asumidos y los resultados obtenidos, y garantizar que la ciencia y la tecnología estén al servicio de las personas, durante el debate general de alto nivel de la 153.ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP-153), celebrada en Arusha, Tanzania.



En la cita, efectuada el 7 de octubre (hora local), el vicepresidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Hong Dien, afirmó que la inclusión, la confianza y las oportunidades para todos constituyen pilares fundamentales de una gobernanza eficaz.



En este sentido, informó que colocar al pueblo en el centro y como fuerza motriz de todas las decisiones y acciones ha permitido a Vietnam alcanzar importantes logros socioeconómicos tras 40 años de Doi Moi (Renovación), al tiempo que avanza hacia sus objetivos de desarrollo nacional en la nueva era.



Sobre esta base, propuso tres prioridades para la cooperación interparlamentaria en el próximo período: promover la participación ciudadana en la gobernanza; fortalecer la supervisión, la transparencia y la rendición de cuentas para reducir la brecha entre los compromisos y los resultados; y garantizar que la ciencia y la tecnología estén al servicio de las personas, contribuyendo a reducir las brechas de desarrollo.



Tras reiterar el continuo compromiso de Vietnam como un miembro activo y responsable de la UIP, hizo hincapié en la necesidad de utilizar las diferencias como tema de diálogo, de usar el diálogo para construir y fortalecer la confianza, y de usar la confianza para transformar los desafíos en oportunidades y condiciones para la cooperación y el desarrollo mutuo.



Al margen de la UIP-153, Hong Dien se reunió con el presidente de la Asamblea Nacional de Tanzania, Mussa Azzan Zungu, y mantuvo encuentros con la titular de la Asamblea Nacional de Azerbaiyán, Sahiba Gafarova; la senadora polaca Gabriela Morawa-Stanecka y el diputado canadiense Robert Oliphant.



El vicepresidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Nguyen Hong Dien, se reúne con el presidente de la Asamblea Nacional de Tanzania, Mussa Azzan Zungu. (Foto: VNA)



Durante su encuentro con el presidente de la Asamblea Nacional de Tanzania, Mussa Azzan Zungu, Hong Dien afirmó que Vietnam concede gran importancia a las tradicionales relaciones de amistad con Tanzania y desea profundizarlas de manera más amplia y efectiva.



Para elevar la eficacia de la cooperación bilateral, propuso promover el intercambio de delegaciones de alto nivel, intensificar los contactos y el intercambio de experiencias legislativas, así como estudiar la posibilidad de firmar un memorando de entendimiento sobre cooperación entre las dos Asambleas Nacionales.



En el ámbito económico, pidió a Tanzania apoyar y facilitar la participación más activa de las empresas vietnamitas, incluida la empresa conjunta de telecomunicaciones Halotel, del Grupo Viettel, en proyectos de telecomunicaciones, infraestructura, transformación digital y gobierno electrónico en el país africano.



Un entorno jurídico estable y abierto es fundamental para que las empresas de ambos países amplíen la cooperación comercial y de inversión en sectores prometedores como la minería, la energía, la agricultura de alta tecnología y el desarrollo de infraestructuras, destacó.



Por su parte, el dirigente anfitrión prometió que la Asamblea Nacional de Tanzania se esforzará por cultivar la amistad tradicional con Vietnam y expresó su esperanza de que los órganos legislativos de ambos países contribuyan a perfeccionar el marco jurídico y a supervisar la implementación de los acuerdos de cooperación.



Tras elogiar las actividades de Halotel, invitó a las empresas vietnamitas a seguir invirtiendo en sectores como la agricultura, el turismo, la minería, la tecnología y el desarrollo de infraestructuras.



En la reunión con la presidenta de la Asamblea Nacional de Azerbaiyán, Sahiba Gafarova, ambas partes intercambiaron sobre las relaciones bilaterales y la cooperación en los foros interparlamentarios.



Durante el encuentro con la senadora polaca Gabriela Morawa-Stanecka, las dos partes acordaron promover el intercambio de delegaciones de alto nivel, materializar el marco de la Asociación Estratégica e intensificar la cooperación económica y comercial.



Hong Dien propuso impulsar la cooperación económica, comercial y de inversión mediante la implementación del Acuerdo de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Europea (EVFTA) y la pronta ratificación del Acuerdo de Protección de Inversiones (EVIPA). Asimismo, expresó su deseo de que Polonia continúe abogando ante los demás Estados miembros de la Unión Europea por el levantamiento de la “tarjeta amarilla” aplicada a los productos pesqueros de Vietnam.



En su diálogo con el diputado canadiense Robert Oliphant, ambas partes valoraron los avances de las relaciones entre Vietnam y Canadá, especialmente desde que los dos países elevaron sus vínculos al nivel de Asociación Estratégica.



Robert Oliphant afirmó que Vietnam es un socio importante en la Estrategia para el Indo-Pacífico de Canadá y un mercado con gran potencial para la cooperación comercial. También expresó su disposición a promover la colaboración en áreas donde Canadá tiene fortalezas, como la energía, protección ambiental, agricultura, tecnología, metalurgia y minerales.



A su vez, Hong Dien sugirió que los órganos legislativos de ambos países fortalezcan la supervisión de la implementación de los acuerdos y compromisos bilaterales, y promuevan negociaciones para actualizar el marco comercial de próxima generación y el acuerdo de protección de inversiones.



Ambas partes coincidieron en aumentar el intercambio de delegaciones de alto nivel, comisiones, grupos de amistad, jóvenes y mujeres parlamentarios, así como representantes locales. Además, reafirmaron su compromiso de continuar apoyando a la comunidad vietnamita en Canadá para que siga desempeñando su papel como puente de conexión y contribuyendo al fortalecimiento de las relaciones bilaterales./.