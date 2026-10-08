Vietnam y Laos profundizan su “cohesión estratégica” con nueva agenda de cooperación

Hanoi (VNA) - La visita a Laos del primer ministro Le Minh Hung los días 8 y 9 del presente mes se produce en un contexto en que las relaciones de “gran amistad, solidaridad especial, cooperación integral y cohesión estratégica” entre los dos países avanzan de manera sustantiva, reafirmando la alta importancia y prioridad que el Partido, el Estado y el Gobierno de Vietnam conceden a la nación vecina.

En 2025, los máximos dirigentes de ambos países acordaron incorporar el contenido de “cohesión estratégica” con el fin de profundizar y elevar las relaciones bilaterales, posicionándolas en el nuevo contexto y reflejando una visión común, intereses estratégicos entrelazados y una orientación de acompañamiento a largo plazo para el desarrollo sostenible, la autosuficiencia y la prosperidad compartida.

Ambas partes mantienen intercambios de delegaciones de alto nivel y de distintos niveles, además de organizar numerosas actividades diplomáticas importantes. A través de estas visitas, los dirigentes de los dos países acordaron continuar intensificando el intercambio de información y experiencias en la implementación de las resoluciones de los congresos de cada Partido y de los planes de desarrollo socioeconómico para el período 2026-2030; impulsar la interconexión de las dos economías y ejecutar proyectos estratégicos, con el objetivo de elevar el comercio bilateral a 10 mil millones de dólares en el futuro próximo.

Asimismo, los dos países consideran la educación y formación y el desarrollo de recursos humanos, especialmente de alta calidad, como ámbitos de cooperación estratégica y de largo plazo; al tiempo que intensifican los intercambios culturales y entre los pueblos, especialmente entre las generaciones jóvenes, así como la cooperación en información y comunicación.

El embajador de Hanoi en Vientiane, Nguyen Minh Tam, evaluó que las relaciones bilaterales avanzan hacia una mayor profundidad, sustancia y eficacia, con una elevada confianza política; la cooperación en defensa-seguridad como pilar; la cooperación económica y de inversión como punto destacado; y resultados positivos en educación-formación, cultura, intercambios entre los pueblos y cooperación entre ministerios, sectores y localidades.

La cooperación económica, comercial y de inversión se impulsa hacia una mayor “cohesión estratégica”, con énfasis en la interconexión del transporte, la energía, las telecomunicaciones, la logística y las dos economías. El comercio bilateral alcanzó tres mil millones de dólares en 2025 y 1,6 mil millones de dólares en los primeros ocho meses de 2026.

Hasta agosto de 2026, Vietnam contaba con 301 proyectos de inversión en Laos, por un capital registrado superior a siete mil millones de dólares; solo en los primeros ocho meses de 2026 se registraron 21 nuevos proyectos, con un capital cercano a 700 millones de dólares, cuatro veces más que en 2025.

Según el embajador Nguyen Minh Tam, el desarrollo de las rutas de conexión entre Vietnam y Laos constituye una prioridad. La inversión sincronizada en las rutas que conectan Laos, a través de los pasos fronterizos, con los centros económicos y puertos marítimos de Vietnam contribuirá a acortar los tiempos de transporte, reducir los costos logísticos y elevar la competitividad de las mercancías.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Nguyen Manh Cuong, enfatizó que la visita permitirá a los primeros ministros de ambos países intercambiar tempranamente orientaciones y medidas para fortalecer la cooperación, con énfasis en la implementación de los acuerdos y compromisos alcanzados. Se espera que la visita genere un nuevo impulso a la cooperación económica, comercial, de inversión y de infraestructura, así como a la educación-formación, la ciencia-tecnología y los intercambios entre los pueblos.

La embajadora de Laos en Vietnam, Khamphao Ernthavanh, consideró que, para implementar eficazmente la “cohesión estratégica”, los dos países deben centrarse en cuatro contenidos: conectividad económica y de infraestructura; desarrollo de recursos humanos; ciencia, tecnología y transformación digital, y el fortalecimiento de la conexión entre las localidades y los pueblos de ambos países, especialmente mediante la creación de condiciones para que las jóvenes generaciones intercambien y aprendan unas de otras, heredando y promoviendo la tradición de las relaciones especiales./.

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