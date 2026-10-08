Vietnam acelera proyectos clave para garantizar el éxito de APEC 2027

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro permanente vietnamita, Pham Gia Tuc, pidió a los ministerios, organismos y localidades que concentren sus esfuerzos en superar las dificultades, movilizar al máximo los recursos y acelerar la ejecución de los proyectos y obras destinados a servir a la Cumbre APEC 2027, garantizando tanto los plazos como la calidad.



Así se recoge en el Aviso No. 517/TB-VPCP, emitido el 7 de octubre de 2026 por la Oficina del Gobierno, sobre las conclusiones del Viceprimer ministro en la primera reunión de la Dirección para los proyectos clave de los sectores de Industria, Comercio y Construcción.



En cuanto al proyecto de conexión entre el aeropuerto de Gia Binh y Hanoi, el vicepremier pidió al Comité Popular de Hanoi y al de la provincia de Bac Ninh acelerar la liberación de terrenos y resolver las dificultades relacionadas con el suministro de materiales.



Los inversores deberán movilizar al máximo los recursos humanos, equipos y financiación, así como aprovechar las condiciones meteorológicas favorables para acelerar las obras y garantizar los plazos y la calidad exigidos.



Asimismo, pidió al Comité Popular de la provincia de An Giang orientar a los inversores y contratistas para que concentren recursos y aceleren la ejecución del Aeropuerto Internacional de Phu Quoc y de las obras de infraestructura conexas, a fin de garantizar que estén en condiciones de servir a la Cumbre APEC 2027.



En cuanto al desembolso de fondos, el subjefe del Gobierno señaló que el ritmo de ejecución de los proyectos clave del sector del transporte sigue siendo lento.



Los ministerios, organismos y localidades deberán acelerar las obras y, al mismo tiempo, agilizar la elaboración de expedientes y la finalización de los procedimientos de aceptación y pago, garantizando el desembolso máximo por los trabajos ya realizados y evitando que existan obras ejecutadas que aún no hayan sido pagadas.



Para los proyectos del sector de Industria y Comercio, las localidades deberán elaborar planes detallados que definan claramente los plazos y las responsabilidades de cada organismo y unidad, e informar periódicamente al Ministerio de Industria y Comercio sobre el avance de los proyectos, así como sobre las dificultades y obstáculos que surjan.



La cartera de Finanzas deberá orientar a sus representantes del capital estatal en PVN y EVN para que concentren recursos en los proyectos clave para garantizar el equilibrio entre la oferta y la demanda de electricidad y la seguridad energética nacional en el período 2028-2030.



Por su parte, el Ministerio de Industria y Comercio continuará desempeñando su función de órgano coordinador, supervisando, inspeccionando e instando a acelerar la ejecución de los proyectos, así como coordinando con los organismos pertinentes la solución de las dificultades y obstáculos que surjan.



El vicepremier pidió completar en el cuarto trimestre de 2026 la selección de inversores para los proyectos de generación eléctrica contemplados en el Plan de Desarrollo de la Electricidad VIII que aún no cuentan con inversores.



En el caso de los proyectos que ya cuentan con inversores seleccionados, los organismos pertinentes deberán agilizar los trámites para iniciar las obras y acelerar su ejecución, así como adoptar medidas estrictas frente a los casos de retraso o incapacidad para llevar a cabo los proyectos conforme a los requisitos establecidos./.

VNA