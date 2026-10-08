Visita de premier vietnamita concretará la cohesión estratégica con Laos, según medio laosiano

Vientiane (VNA) - La visita del primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, a Laos permitirá consolidar y cultivar la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica entre ambos Partidos, Estados y pueblos, destacó la Agencia Laosiana de Noticias (KPL).



En un artículo publicado la víspera, KPL subrayó que la visita contribuirá especialmente a concretar el concepto de “cohesión estratégica”, reforzar la conectividad y la integración y promover el apoyo mutuo entre las dos economías.



Al repasar la historia de las relaciones bilaterales, el artículo destacó que pocos vínculos en el Sudeste Asiático pueden compararse con la solidez, profundidad y perdurabilidad de los lazos especiales entre Laos y Vietnam. Ambos pueblos comparten el río Mekong y la cordillera de Truong Son, han afrontado juntos dificultades y lucharon por la independencia y la libertad, así como por la construcción y el desarrollo de sus respectivos países.



Esta estrecha solidaridad se ha convertido en un modelo de relaciones internacionales y en un activo invaluable que ambas naciones aprecian y preservan como “la pupila de sus ojos”, remarcó.



Según KPL, los vínculos entre Vietnam y Laos no surgieron de cálculos coyunturales ni de presiones externas, sino que fueron forjados durante los años de guerra sobre la base de la confianza, la hermandad y la unidad. A través de numerosas pruebas y dificultades, la solidaridad entre ambos pueblos se consolidó hasta convertirse en una fuerza sólida e inquebrantable.



Tras el restablecimiento de la paz, ambos países continuaron trabajando juntos en la reconstrucción y el desarrollo nacional. El Tratado de Amistad y Cooperación de 1977 estableció una sólida base jurídica para las relaciones bilaterales, que posteriormente se ampliaron a la política, defensa, seguridad, economía, educación, cultura, ciencia y tecnología.



La cooperación política, de defensa y seguridad constituye uno de los pilares de los vínculos bilaterales. Ambos países coordinan estrechamente sus acciones para fortalecer la confianza, combatir la delincuencia transnacional y construir una frontera de paz, amistad, cooperación y desarrollo.



En el ámbito económico, Laos es actualmente el principal destino de las inversiones de Vietnam en el extranjero, mientras que Vietnam se mantiene entre los tres mayores inversores en Laos, junto con China y Tailandia. Las empresas vietnamitas operan en sectores como la agricultura, la industria manufacturera y de procesamiento, las finanzas y la banca. Numerosos proyectos han generado empleo, contribuido a garantizar la seguridad social y apoyado el desarrollo económico de ambos países.



Entre los proyectos emblemáticos figura el Puerto Internacional Laos-Vietnam en Vung Ang, en la provincia vietnamita de Ha Tinh, además de iniciativas de investigación conjunta y proyectos de carreteras y ferrocarriles transfronterizos a lo largo del Corredor Económico Este-Oeste.



Vietnam también proporciona asistencia oficial al desarrollo a Laos. Con fondos de ayuda no reembolsable del Gobierno vietnamita se han construido numerosas obras de infraestructura, escuelas y hospitales en territorio laosiano.



Los vínculos culturales y educativos también se fortalecen. Vietnam concede cada año miles de becas a estudiantes laosianos, mientras que decenas de miles de jóvenes de Laos han estudiado o estudian en Vietnam, convirtiéndose en importantes puentes de amistad y entendimiento entre ambos pueblos.



KPL señaló que la cooperación bilateral refleja el carácter especial y duradero de los vínculos entre Laos y Vietnam. Ambos países también coordinan sus posiciones en mecanismos regionales como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y la Subregión del Gran Mekong (GMS), y se apoyan mutuamente en el ámbito internacional sobre la base de los principios de paz, independencia, no injerencia en los asuntos internos y respeto del derecho internacional.



Al hacer balance de más de seis décadas de relaciones, el artículo reafirmó que los lazos entre Laos y Vietnam constituyen una relación especial, sólida y perdurable. Preservar y continuar este legado corresponde a las generaciones actuales y futuras, para que la amistad entre ambos pueblos siga fortaleciéndose y perdure de generación en generación./.

VNA