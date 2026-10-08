Reforma de procedimientos administrativos hacia una mayor eficacia

Hanoi (VNA) - Vietnam continuará impulsando de forma coordinada la reforma de los trámites administrativos, con especial atención a las 11 resoluciones recién adoptadas por el Gobierno sobre descentralización, delegación de competencias, reducción y simplificación de procedimientos, con el objetivo de garantizar beneficios concretos para la población y las empresas.

Según el Ministerio de Justicia, durante el tercer trimestre de 2026 los ministerios y organismos de nivel ministerial eliminaron 188 trámites administrativos, simplificaron otros 225 y suprimieron 39 procedimientos de registro empresarial.

Asimismo, las autoridades evaluaron el impacto de 1.005 trámites administrativos y revisaron 916 en 116 proyectos de documentos normativos. En el mismo período, se publicaron 1.098 trámites administrativos mediante 144 decisiones.

En cuanto a los trámites administrativos internos, hasta septiembre se habían publicado 1.191 procedimientos entre los organismos administrativos estatales. Los ministerios y organismos competentes habían aplicado medidas de reducción y simplificación a 792 trámites, equivalentes al 66,5%, mientras que en las localidades la proporción alcanzó el 77,21%, con 732 de 948 procedimientos sometidos a estas medidas.

Destaca también la reforma basada en datos. Los 774 trámites administrativos incluidos en el Anexo I de la Resolución 66.7/2025/NQ-CP fueron reestructurados, alcanzando el 100%. Además, los ministerios de Finanzas, Interior, Justicia y Salud revisaron, publicaron y reestructuraron otros 77 procedimientos que utilizan información y datos de bases de datos disponibles.

No obstante, el Ministerio de Justicia señaló que persisten deficiencias, especialmente en la digitalización de expedientes y la reutilización de datos. El 47,7% de los expedientes administrativos aún no tiene sincronizado y publicado de forma transparente su proceso de recepción y tramitación en el Portal Nacional de Servicios Públicos. Asimismo, sólo 39 de las 70 bases de datos han completado la publicación de información que puede sustituir documentos incluidos en los expedientes, equivalente al 55,7%.

La mencionada cartera pidió a los ministerios y las autoridades locales aplicar con urgencia la Resolución 258/NQ-CP y reforzar el control de las normas sobre trámites administrativos desde la formulación de políticas y la elaboración de proyectos normativos, evitando nuevos requisitos innecesarios.

Los documentos que deban modificarse, complementarse o derogarse para garantizar los resultados de la simplificación de trámites deberán tramitarse con rapidez y entrar en vigor antes del 1 de marzo de 2027.

Paralelamente, Vietnam continuará perfeccionando el Portal Nacional de Servicios Públicos y el sistema centralizado de información para la resolución de trámites administrativos, garantizando la actualización de los expedientes en tiempo real y ampliando el uso de datos disponibles para sustituir documentos que ya obran en poder de los organismos estatales.

Para los trámites de alta frecuencia y directamente relacionados con ciudadanos y empresas, las autoridades deberán completar los procesos electrónicos, los formularios digitales (eForm) y los mecanismos de conexión y reutilización de datos, con el objetivo de concluir las pruebas antes del 30 de noviembre de 2026, conforme al Plan de Acción de 100 días para la implementación de la Resolución 57-NQ/TW./.

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