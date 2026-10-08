Vietnam entre los 10 destinos turísticos favoritos del mundo en 2026

Hanoi (VNA) - Con 92,99 puntos, Vietnam ocupa el décimo lugar en la lista de los 20 países favoritos del mundo en 2026, según los resultados de los Readers’ Choice Awards 2026 de la prestigiosa revista de viajes estadounidense Condé Nast Traveler, dados a conocer recientemente.

La Administración Nacional de Turismo de Vietnam señaló que este reconocimiento refleja la creciente posición de Vietnam en el mapa turístico internacional, gracias a su diversidad paisajística, riqueza cultural, gastronomía distintiva y variedad de experiencias.

Hanoi atrae a los visitantes con su casco antiguo y su profunda riqueza cultural, mientras que Ciudad Ho Chi Minh destaca por su ritmo de vida dinámico. La bahía de Ha Long cautiva por sus espectaculares paisajes, y Hoi An y Hue dejan una fuerte impresión por sus valores patrimoniales. A ello se suman destinos como Da Nang y Phu Quoc, las rutas de las zonas montañosas del norte y los singulares espacios culturales de la región de las tierras altas centrales, que ofrecen experiencias diferenciadas y contribuyen a conformar una imagen turística rica y llena de identidad.

La gastronomía constituye también uno de los atractivos especiales para los visitantes. Desde el pho, el banh mi (baguette vietnamita) y el café hasta los platos locales característicos de cada región, la cultura culinaria contribuye a acercar la imagen de Vietnam a los turistas internacionales. La hospitalidad y apertura de los vietnamitas, junto con las experiencias vinculadas a la vida local, incrementan asimismo el atractivo de los viajes por el país.

Los turistas internacionales aprenden sobre los platos que se ofrecen en el espacio de experiencias culturales del lago Van. (Foto: VNA)

La inclusión de Vietnam entre los 10 países favoritos del mundo según los lectores de Condé Nast Traveler supone un nuevo reconocimiento internacional para la marca turística nacional y confirma el creciente interés de los visitantes extranjeros por los valores distintivos del país en materia de naturaleza, cultura, gastronomía y población.

La lista también incluye a Japón, Italia, Irlanda, Camboya, España, Portugal, Francia, Grecia, Panamá, Corea del Sur, Tailandia, Polonia, Noruega, Croacia, Austria, Suiza, Singapur, Suecia y Alemania.

Anteriormente, el Informe sobre el Desarrollo y la Competitividad Turística Mundial 2026, publicado por el Foro Económico Mundial (WEF), situó a Vietnam en niveles entre medio-alto y de liderazgo mundial en 13 de los 17 indicadores troncales. En particular, el país ocupó el noveno lugar mundial en seguridad, situándose entre los 10 países más seguros del mundo. Esta ventaja cobra especial importancia en el contexto de la meta de Vietnam de recibir 25 millones de turistas internacionales y atender a unos 150 millones de visitantes nacionales en 2026./.

​