Hanoi renueva la promoción turística para atraer visitantes rusos

Hanoi (VNA) - Hanoi está renovando sus métodos de promoción turística en el mercado ruso mediante programas de experiencia directa, con el objetivo de acercar sus productos y la imagen de la capital a los visitantes internacionales.

Del 16 al 18 de septiembre, Hanoi recibió un grupo de prensa y líderes de opinión (KOL) procedente de Rusia, que participó en diversas actividades de exploración y experiencia turística. La iniciativa se enmarca en los esfuerzos de la capital por diversificar sus formas de promoción y ampliar su alcance entre los viajeros de todo el mundo.

En aplicación del acuerdo de cooperación entre el Comité Popular de Hanoi y Vietnam Airlines, el 16 de septiembre, el Departamento municipal de Cultura, Deportes y Turismo, en coordinación con la aerolíinea de bandera nacional, organizó la recepción del grupo ruso y facilitó su visita y experiencia de los servicios turísticos de la capital. La actividad formó parte de su itinerario de exploración en Vietnam, del 11 al 18 de septiembre de 2026.

Hanoi y Vietnam Airlines organizan anualmente este tipo de actividades para presentar nuevos productos turísticos de la capital a periodistas de prensa y televisión y KOL internacionales.

A diferencia de las formas tradicionales de promoción, los integrantes del grupo pudieron experimentar directamente los servicios y atractivos turísticos, lo que les permitió obtener material de primera mano para elaborar contenidos y presentar Hanoi tanto en medios de comunicación como en redes sociales.

El grupo estuvo integrado por 10 representantes de prestigiosos medios de comunicación rusos y KOL con un elevado número de seguidores. Durante sus dos días en Hanoi, conocieron diversos productos característicos de la capital, entre ellos el autobús de dos pisos y el recorrido nocturno por el Templo de la Literatura-Van Mieu Quoc Tu Giam.

Uno de los puntos destacados fue la visita y experiencia en la Fábrica de Cerveza de Hanoi, que ofreció a los participantes una perspectiva diferente sobre la vida, la cultura y los productos vinculados a la historia del desarrollo de la capital.

El grupo escucha una presentación sobre los procesos de la fábrica. (Foto: hanoimoi.vn)

La elección de actividades con un alto componente experiencial refleja la creciente diversificación de las estrategias de promoción turística de Hanoi. Los contenidos generados a partir de experiencias directas pueden difundirse a través de diversos canales, acercando de manera más auténtica la imagen del destino a los viajeros internacionales.

Con este programa, Hanoi busca mejorar la eficacia de la comunicación y promoción turística en los medios y las redes sociales, elevar gradualmente el reconocimiento del turismo de la capital y de Vietnam en el mundo y llegar de manera más amplia y rápida a los visitantes internacionales.

La coordinación con Vietnam Airlines también contribuye a vincular la promoción de destinos con la conectividad aérea. Este constituye uno de los contenidos importantes del acuerdo de cooperación entre el Comité Popular de Hanoi y Vietnam Airlines, orientado a impulsar el desarrollo turístico mediante una mayor promoción de los destinos y un aprovechamiento eficaz de las rutas y conexiones aéreas.

En octubre de 2026, el Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Hanoi prevé continuar coordinándose con Vietnam Airlines para recibir a un grupo de prensa y KOL procedente del Reino Unido, que visitará la capital para conocer sus atractivos, experimentar sus productos turísticos y realizar actividades periodísticas.

De aquí a finales de 2026 y durante 2027, ambas partes continuarán desarrollando actividades destinadas a materializar los contenidos del acuerdo de cooperación y contribuir al desarrollo del turismo de Hanoi y Vietnam. En este marco, la captación de turistas internacionales mediante las rutas y conexiones aéreas y la calidad de los servicios de Vietnam Airlines constituye una de las principales líneas de cooperación.

A través de viajes de prensa como el realizado por el grupo ruso, Hanoi no solo presenta sus productos turísticos, sino que ofrece a los medios internacionales la oportunidad de descubrir y experimentar directamente la capital para luego contar sus propias historias. Así, la promoción turística evoluciona gradualmente de la simple “presentación del destino” hacia la “creación de experiencias y difusión de historias”, contribuyendo a reforzar el atractivo de Hanoi en el mercado turístico internacional./.