Turismo

Hanoi renueva la promoción turística para atraer visitantes rusos

Hanoi está renovando sus métodos de promoción turística en el mercado ruso mediante programas de experiencia directa, con el objetivo de acercar sus productos y la imagen de la capital a los visitantes internacionales.

El grupo vista la Fábrica de Cerveza de Hanoi. (Foto: hanoimoi.vn)
El grupo vista la Fábrica de Cerveza de Hanoi. (Foto: hanoimoi.vn)

Hanoi (VNA) - Hanoi está renovando sus métodos de promoción turística en el mercado ruso mediante programas de experiencia directa, con el objetivo de acercar sus productos y la imagen de la capital a los visitantes internacionales.

Del 16 al 18 de septiembre, Hanoi recibió un grupo de prensa y líderes de opinión (KOL) procedente de Rusia, que participó en diversas actividades de exploración y experiencia turística. La iniciativa se enmarca en los esfuerzos de la capital por diversificar sus formas de promoción y ampliar su alcance entre los viajeros de todo el mundo.

En aplicación del acuerdo de cooperación entre el Comité Popular de Hanoi y Vietnam Airlines, el 16 de septiembre, el Departamento municipal de Cultura, Deportes y Turismo, en coordinación con la aerolíinea de bandera nacional, organizó la recepción del grupo ruso y facilitó su visita y experiencia de los servicios turísticos de la capital. La actividad formó parte de su itinerario de exploración en Vietnam, del 11 al 18 de septiembre de 2026.

Hanoi y Vietnam Airlines organizan anualmente este tipo de actividades para presentar nuevos productos turísticos de la capital a periodistas de prensa y televisión y KOL internacionales.

A diferencia de las formas tradicionales de promoción, los integrantes del grupo pudieron experimentar directamente los servicios y atractivos turísticos, lo que les permitió obtener material de primera mano para elaborar contenidos y presentar Hanoi tanto en medios de comunicación como en redes sociales.

El grupo estuvo integrado por 10 representantes de prestigiosos medios de comunicación rusos y KOL con un elevado número de seguidores. Durante sus dos días en Hanoi, conocieron diversos productos característicos de la capital, entre ellos el autobús de dos pisos y el recorrido nocturno por el Templo de la Literatura-Van Mieu Quoc Tu Giam.

Uno de los puntos destacados fue la visita y experiencia en la Fábrica de Cerveza de Hanoi, que ofreció a los participantes una perspectiva diferente sobre la vida, la cultura y los productos vinculados a la historia del desarrollo de la capital.

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El grupo escucha una presentación sobre los procesos de la fábrica. (Foto: hanoimoi.vn)

La elección de actividades con un alto componente experiencial refleja la creciente diversificación de las estrategias de promoción turística de Hanoi. Los contenidos generados a partir de experiencias directas pueden difundirse a través de diversos canales, acercando de manera más auténtica la imagen del destino a los viajeros internacionales.

Con este programa, Hanoi busca mejorar la eficacia de la comunicación y promoción turística en los medios y las redes sociales, elevar gradualmente el reconocimiento del turismo de la capital y de Vietnam en el mundo y llegar de manera más amplia y rápida a los visitantes internacionales.

La coordinación con Vietnam Airlines también contribuye a vincular la promoción de destinos con la conectividad aérea. Este constituye uno de los contenidos importantes del acuerdo de cooperación entre el Comité Popular de Hanoi y Vietnam Airlines, orientado a impulsar el desarrollo turístico mediante una mayor promoción de los destinos y un aprovechamiento eficaz de las rutas y conexiones aéreas.

En octubre de 2026, el Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Hanoi prevé continuar coordinándose con Vietnam Airlines para recibir a un grupo de prensa y KOL procedente del Reino Unido, que visitará la capital para conocer sus atractivos, experimentar sus productos turísticos y realizar actividades periodísticas.

De aquí a finales de 2026 y durante 2027, ambas partes continuarán desarrollando actividades destinadas a materializar los contenidos del acuerdo de cooperación y contribuir al desarrollo del turismo de Hanoi y Vietnam. En este marco, la captación de turistas internacionales mediante las rutas y conexiones aéreas y la calidad de los servicios de Vietnam Airlines constituye una de las principales líneas de cooperación.

A través de viajes de prensa como el realizado por el grupo ruso, Hanoi no solo presenta sus productos turísticos, sino que ofrece a los medios internacionales la oportunidad de descubrir y experimentar directamente la capital para luego contar sus propias historias. Así, la promoción turística evoluciona gradualmente de la simple “presentación del destino” hacia la “creación de experiencias y difusión de historias”, contribuyendo a reforzar el atractivo de Hanoi en el mercado turístico internacional./.

VNA
#turismo de Hanoi Ha Noi
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