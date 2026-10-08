Mercado de propiedades industriales del sur de Vietnam entra en nueva fase de competencia

Hanoi (VNA) - El mercado de propiedades industriales en el sur de Vietnam está entrando en una nueva fase de competencia, a medida que las exigencias de los fabricantes van más allá de la disponibilidad de terrenos y la ubicación.

Con la continua llegada de inversión extranjera directa (IED) destinada a la manufactura de mayor valor añadido, factores como la infraestructura, los estándares técnicos, la sostenibilidad, la rapidez de implementación y el potencial de expansión cobran cada vez más importancia a la hora de seleccionar una ubicación.

Anteriormente, la elección de emplazamientos industriales estaba determinada principalmente por el precio del suelo, la ubicación y el acceso a los mercados. Sin embargo, a medida que las cadenas de suministro se vuelven más complejas y los proyectos de manufactura enfrentan mayores exigencias técnicas, las empresas evalúan cada vez más los sitios en función de sus capacidades operativas a largo plazo.

John Campbell, director de Servicios Industriales de Savills Vietnam, señaló que, si bien la infraestructura puede situar una ubicación en la lista de opciones de un inversor, la propiedad industrial en sí misma también debe ofrecer un rendimiento eficaz.

Factores como el suministro eléctrico, la sostenibilidad, las especificaciones de la fábrica, la disponibilidad de mano de obra, los permisos y el potencial de expansión se consideran cada vez más junto con la conectividad, afirmó.

Estos requisitos son especialmente relevantes para sectores como la electrónica, la alta tecnología, los equipos médicos y la manufactura de precisión, donde las empresas necesitan instalaciones que cumplan con los estándares operativos, permitan una puesta en marcha rápida y faciliten una futura expansión.

En este contexto, la provincia de Long An ha desarrollado una base industrial diversa, que abarca desde terrenos industriales hasta fábricas y almacenes ya construidos.

Según datos de Savills, la zona cuenta con unas 4.000 hectáreas de suelo industrial, de las cuales cerca de 3.000 han sido arrendadas, lo que arroja una tasa de ocupación de aproximadamente el 82%. Asimismo, dispone de unos 3,2 millones de metros cuadrados de fábricas y almacenes ya construidos, con una tasa de ocupación cercana al 80%.

Esta oferta variada permite a las empresas elegir modelos de implementación acordes a la escala del proyecto y a los plazos operativos. Los terrenos industriales ofrecen mayor flexibilidad para diseñar y ampliar las instalaciones de producción, mientras que las fábricas y almacenes ya construidos permiten reducir los tiempos de entrada al mercado.

También están surgiendo nuevos modelos de desarrollo en las localidades de Ben Luc, Can Giuoc y Duc Hoa. El Parque Eco-Industrial Prodezi de 400 hectáreas en Ben Luc se está desarrollando con infraestructura ecológica integrada y energía renovable, orientado a sectores como la electrónica, los equipos médicos, la industria farmacéutica, la logística y los centros de datos.



Por su parte, el proyecto Phu An Thanh de 13,4 hectáreas en Ben Luc ofrece fábricas ya construidas y soluciones híbridas para empresas que buscan una implementación rápida. La evolución en la calidad de los inmuebles industriales se produce paralelamente a los cambios en los flujos de IED.

En el primer semestre de 2026, la IED registrada en los sectores de procesamiento y manufactura alcanzó los 10,7 mil millones de dólares, mientras que la inversión en electrónica aumentó drásticamente, pasando de unos 985 millones a 7 mil millones de dólares.

De acuerdo con Campbell, a medida que las empresas amplían sus cadenas de suministro, buscan tanto ubicaciones bien conectadas como inmuebles industriales que se ajusten a sus necesidades operativas. Por ello, el mercado está pasando de una competencia basada en la disponibilidad de terrenos a una competencia basada en soluciones operativas integrales.

A largo plazo, la combinación de disponibilidad de terrenos, productos ya construidos, estándares operativos y conectividad determinará cada vez más la competitividad de los mercados industriales del sur del país./.