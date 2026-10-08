Digitalización aduanera impulsa exportaciones en línea en Vietnam

Hanoi (VNA) - La digitalización de los procedimientos aduaneros está abriendo nuevas oportunidades para las empresas vietnamitas en el comercio electrónico transfronterizo, al tiempo que contribuye a reducir costos y agilizar las exportaciones en línea.



Esta cuestión centró el Foro de Comercio Electrónico Transfronterizo VOIEF 2026, celebrado el 8 de octubre en Hanoi por la Asociación de Comercio Electrónico de Vietnam (VECOM), en coordinación con el Departamento de Comercio Electrónico del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), bajo el tema “Impactos de la transformación digital en el sector aduanero”.



El evento reunió a más de 250 representantes de organismos estatales, empresas, plataformas de comercio electrónico, proveedores de servicios logísticos, organizaciones de apoyo a las exportaciones y expertos para actualizar las políticas, analizar los efectos de la transformación digital en la gestión aduanera e identificar nuevas oportunidades y requisitos para las empresas que acceden a los mercados internacionales.



Según Lai Viet Anh, subdirectora del Departamento de Comercio Electrónico, el comercio electrónico transfronterizo se ha convertido en una tendencia importante del comercio mundial y ofrece nuevas oportunidades de exportación para las empresas vietnamitas, especialmente las micro, pequeñas y medianas.



En 2025, el comercio electrónico de Vietnam alcanzó un volumen estimado de 31 mil millones de dólares, situando al país entre los 10 mayores mercados del mundo y los tres principales de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Aunque las exportaciones a través de este canal crecieron un 78%, el valor total de las operaciones de importación y exportación apenas alcanzó unos 4,45 mil millones de dólares, lo que muestra un amplio margen de crecimiento.



Por su parte, Tran Minh Thang, representante de la División de Políticas de Promoción Comercial del Departamento de Promoción Comercial del MIC, señaló que las empresas que exportan por canales digitales todavía deben gestionar por separado numerosas etapas, desde la búsqueda de clientes y la gestión de riesgos hasta el seguro de mercancías, el cumplimiento de los requisitos de los mercados de destino, el transporte y los trámites aduaneros.



Esta fragmentación prolonga los preparativos, eleva los costos de transacción y genera riesgos adicionales, especialmente para las empresas que acceden por primera vez a los mercados internacionales.



En este contexto, las soluciones de transformación digital aplicadas al sector aduanero contribuyen a agilizar los procesos y fomentar las exportaciones en línea. A ellas se suman los seguros digitales y las aplicaciones de inteligencia artificial, que ayudan a las empresas a mejorar su competitividad y aprovechar mejor las oportunidades del comercio electrónico transfronterizo.

Los agentes de aduanas supervisan las actividades en los pasos fronterizos mediante un sistema de cámaras inteligentes. (Foto: VNA)

Durante el foro, se presentó el paquete de soluciones 4C GO GLOBAL, un ecosistema integral destinado a apoyar a las empresas vietnamitas en la expansión de sus mercados de exportación a través de canales digitales.



La solución integra cuatro etapas del proceso exportador: búsqueda y desarrollo de clientes internacionales mediante plataformas de comercio electrónico; gestión de riesgos y seguros internacionales de mercancías; certificación e inspección de la calidad de los productos antes de la exportación; y asesoramiento sobre transporte y procedimientos aduaneros.



Se trata de la primera iniciativa que integra estos cuatro eslabones en un mismo paquete de servicios, de modo que las empresas disponen de un único punto de conexión para recibir apoyo durante todo el proceso exportador, en lugar de tener que buscar y trabajar por separado con distintos proveedores./.