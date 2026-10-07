Ciencia, tecnología y datos impulsan el crecimiento de la agricultura y el medio ambiente

Hanoi (VNA) - La aplicación de los resultados de investigación a la producción, el desarrollo de tecnologías estratégicas y la construcción de bases de datos y sistemas de trazabilidad están sentando bases importantes para elevar la productividad, la calidad, el valor añadido y la eficiencia en el uso de los recursos en los sectores de agricultura y medio ambiente.



Uno de los cambios destacados es que el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam está pasando de gestionar las tareas científicas y tecnológicas a gestionarlas en función de los resultados y el valor generado.



Desde 2021, esta cartera ha incorporado a la producción y al mercado 225 variedades de cultivos, ganado, especies acuáticas y forestales, 150 avances técnicos y 158 patentes y otros derechos de propiedad intelectual. Asimismo, ha desarrollado más de 2.000 modelos de agricultura de alta tecnología, agricultura inteligente y producción adaptada al cambio climático.



Según el Ministerio, estos resultados han contribuido a reducir los costos de inversión y elevar entre un 20% y un 30% la eficiencia económica de la producción agrícola. Para seguir reduciendo la brecha entre investigación, evaluación, transferencia y aplicación, la cartera renovará los mecanismos de formulación y evaluación de las tareas científicas y tecnológicas, definiendo desde el inicio el producto final, la entidad receptora, su capacidad de aplicación y comercialización y sus impactos medibles.



Paralelamente, avanza la construcción de una infraestructura de datos sectorial. El Ministerio tiene asignadas 21 bases de datos y cuatro sistemas de información de alcance nacional. Hasta ahora, ha completado la conexión y sincronización de 12 bases de datos nacionales y sectoriales y puesto en funcionamiento cuatro sistemas de información de uso común. La Base de Datos Nacional sobre Tierras registra ya 62,7 millones de parcelas, equivalentes al 59,8% de las casi 104,8 millones existentes.



Otro avance es el Sistema Nacional de Trazabilidad de Productos Agrícolas, puesto en funcionamiento el 1 de julio de 2026. Hasta la fecha, registra 820.723 productos de 3.031 hogares productores y 208 empresas en 28 de las 34 provincias y ciudades del país.



En materia de tecnologías estratégicas, el Ministerio prioriza tres grupos de tareas: desarrollar nuevas variedades mediante tecnología genética y biotecnología, dominar vacunas veterinarias y productos biológicos de nueva generación, y desarrollar el sistema nacional de trazabilidad. En los primeros nueve meses de 2026, aprobó 187 tareas científicas y tecnológicas de nivel ministerial y determinó que 22 productos cumplen básicamente los criterios de productos tecnológicos estratégicos.



En el próximo período, la cartera continuará reestructurando las tareas científicas y tecnológicas según las necesidades de la producción y el mercado, acelerará la estandarización y conexión de datos y concentrará recursos en productos tecnológicos estratégicos con capacidad de generar avances, con el objetivo de que la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital contribuyan directamente a elevar la productividad, el valor añadido y la calidad del crecimiento del sector./.





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