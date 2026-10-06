Más de 50 científicos internacionales participan en el 45º Taller de Física de Colisiones

Gia Lai, Vietnam (VNA)- Más de 50 profesores, científicos, jóvenes investigadores y estudiantes de posgrado de 20 países y territorios participan en el 45º Taller Internacional de Física de Colisiones (PIC 2026), inaugurado hoy en el Centro Internacional de Ciencia y Educación Interdisciplinarias (ICISE), en la provincia vietnamita de Gia Lai.



Organizado por la Asociación “Encuentro de Vietnam” y el ICISE, el evento se celebra por segunda vez en este centro, después de su primera edición en 2016.



El taller reúne a destacados científicos en física de partículas, entre ellos Greg Landsberg, de la Universidad Brown (Estados Unidos); Jean-Marie Brom, del Instituto Multidisciplinario Hubert Curien (Francia); Sonia Kabana, de la Universidad de Tarapacá (Chile); Livia Ludhova, de la Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia/GSI (Alemania), y Graziano Rossi, de la Universidad Sejong (Corea del Sur), entre otros.



En el evento, los participantes presentan y analizan nuevos resultados experimentales y teóricos en física del bosón de Higgs, física electrodébil, cromodinámica cuántica (QCD), física más allá del Modelo Estándar, física de sabores y espectroscopia, neutrinos e iones pesados. También abordan investigaciones sobre física de partículas y astropartículas, búsqueda de materia oscura, ondas gravitacionales y cosmología.



El taller ofrece una plataforma para intercambiar resultados, debatir cuestiones de interés y ampliar la cooperación internacional, especialmente entre grupos jóvenes de investigación en física de partículas.



Al intervenir en la inauguración, el subdirector del Departamento de Ciencia y Tecnología de Gia Lai, Phan Ho Giang, destacó la importancia de la física de partículas para ampliar el conocimiento sobre la estructura de la materia, las fuerzas fundamentales y las leyes que rigen la naturaleza.



La serie PIC se inició en 1981 en Blacksburg, Virginia (Estados Unidos), y se ha consolidado como un foro académico internacional para el intercambio científico y la cooperación entre grupos de investigación.



El PIC 2026 se prolongará hasta el 9 de octubre./.

VNA