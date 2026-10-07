Hanoi moderniza su red eléctrica con ciencia, tecnología y datos

Hanoi (VNA) - La Corporación de Electricidad de Hanoi (EVNHANOI) está acelerando la aplicación de la ciencia y la tecnología, la transformación digital y el uso de datos para mejorar la fiabilidad del suministro eléctrico y avanzar hacia una red inteligente que responda a las nuevas necesidades de desarrollo de la capital.



Como centro político y administrativo del país y uno de los principales motores económicos, científicos y tecnológicos de Vietnam, Hanoi afronta exigencias cada vez mayores para su sistema eléctrico.



La urbanización, la economía digital, los centros de datos, la industria y los servicios modernos requieren no solo un suministro suficiente, sino también estable, continuo y de alta calidad.



La Resolución 70-NQ/TW del Buró Político sobre la garantía de la seguridad energética nacional establece la necesidad de desarrollar un sistema energético integrado, moderno y eficiente. Por su parte, la Resolución 57-NQ/TW identifica la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital como motores importantes para renovar los métodos de gestión y desarrollar fuerzas productivas modernas.



En la EVNHANOI, estas orientaciones ya se están concretando en la gestión y operación de la red eléctrica.





Trabajadores de EVNHANOI inspeccionan líneas eléctricas aéreas utilizando vehículos elevadores especializados. Foto: VNA

La estandarización y actualización de los datos permiten mejorar la calidad de las previsiones. Los sistemas de supervisión y alerta ayudan a detectar anomalías de forma temprana, mientras que el control remoto reduce el tiempo necesario para realizar operaciones y responder a incidentes. Los drones también se utilizan para inspeccionar las líneas eléctricas, y los datos técnicos se están digitalizando progresivamente.



De este modo, la EVNHANOI avanza de la simple digitalización de los procesos hacia una gestión basada en datos y fortalece gradualmente su capacidad para dominar y aplicar las nuevas tecnologías.



En el Centro de Despacho del Sistema Eléctrico de Hanoi, la transformación digital forma parte del trabajo cotidiano. Durante cada turno, los operadores supervisan constantemente la demanda, el estado de los equipos y cualquier anomalía del sistema para evaluar la situación y actuar con rapidez.



Ngoc Long, subdirector del Centro, explicó que la tecnología permite actualizar los datos con mayor rapidez, mejorar la capacidad de supervisión y realizar numerosas operaciones a distancia. Esto ayuda a los operadores a evaluar el estado del sistema y responder oportunamente a las situaciones que puedan surgir.



Sin embargo, la tecnología no sustituye al factor humano. Vu Duy Dai, operador del Centro, señaló que cuanto más avanzada es la tecnología, mayores son las exigencias para el personal. Los operadores deben dominar los conocimientos técnicos, comprender el funcionamiento del sistema, manejar con soltura las herramientas digitales y saber responder a situaciones imprevistas.



Esta es también una de las principales exigencias para los recursos humanos del sector eléctrico en el proceso de transformación digital.



En la nueva etapa de desarrollo, modernizar la red eléctrica de Hanoi no significa únicamente invertir en infraestructura. También implica fortalecer las capacidades de gestión y previsión, ampliar la automatización y mejorar la capacidad de adaptación del sistema.



La EVNHANOI está vinculando la mejora de la fiabilidad del suministro con los sistemas de supervisión y automatización, la reducción del tiempo de respuesta con las alertas y el control remoto, y una operación más eficiente con la calidad de los datos y la capacidad de previsión.



La ciencia y la tecnología, los datos, la automatización y unos recursos humanos altamente cualificados serán pilares fundamentales para que la EVNHANOI avance hacia una red eléctrica inteligente y moderna, capaz de garantizar un suministro seguro, estable y continuo para la capital./.