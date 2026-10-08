Premier vietnamita inicia su visita oficial a Laos

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, llega a Vientiane para iniciar su visita oficial a Laos. (Foto: VNA)

Vientiane (VNA) - El primer ministro Le Minh Hung y una delegación de alto nivel de Vietnam llegaron esta tarde a Vientiane para iniciar su visita oficial a Laos, por invitación de su homólogo anfitrión, Saleumxay Kommasith.



Fueron recibidos en el Aeropuerto Internacional de Wattay por el ministro y jefe de la Oficina del Primer Ministro de Laos, Bouakhong Nammavong; el viceministro de Relaciones Exteriores, Maythong Thammanvongsa; el vicepresidente del Comité Administrativo de Vientiane, Phokham Xayasone; la embajadora de Laos en Vietnam, Khamphao Eunthavan; el jefe de la Oficina del Comité de Cooperación Laos-Vietnam, Viengsan Chantha, y otros altos funcionarios.



El embajador de Vietnam en Laos, Nguyen Minh Tam, así como representantes de organismos vietnamitas y de la comunidad de connacionales en el país, también acudieron al aeropuerto para dar la bienvenida al jefe de Gobierno vietnamita.



La visita constituye una oportunidad para que ambos Partidos y Gobiernos reafirmen la solidaridad especial y el vínculo de lealtad entre Vietnam y Laos, forjado, puesto a prueba y fortalecido a lo largo de la historia. Asimismo, refleja la voluntad política de los dirigentes de ambas partes de seguir desarrollando estos lazos de manera cada vez más sustantiva y eficaz.



Durante la visita, el premier Le Minh Hung mantendrá conversaciones con su homólogo laosiano, Saleumxay Kommasith, para revisar la cooperación bilateral de los últimos años y acordar orientaciones destinadas a profundizar la colaboración en los meses restantes de 2026.



Ambos dirigentes copresidirán la Conferencia de Promoción de Inversión Laos-Vietnam, en la que escucharán a las empresas de ambos países, abordarán sus dificultades y obstáculos y crearán condiciones favorables para una cooperación de inversión más sólida, contribuyendo a materializar la “cohesión estratégica” bilateral.



El primer ministro Le Minh Hung y la delegación vietnamita de alto nivel depositan una ofrenda floral en el Monumento a los Héroes Caídos Desconocidos en Vientiane. (Foto: VNA)



A su llegada, el primer ministro Le Minh Hung y su comitiva depositaron flores ante el Monumento a los Héroes Caídos Desconocidos en Vientiane para rendir homenaje a quienes sacrificaron sus vidas por la independencia y la libertad de ambos pueblos, así como por la defensa, construcción y desarrollo nacional de Laos y Vietnam.



Se espera que la visita oficial del jefe de Gobierno vietnamita contribuya a fortalecer la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica entre ambos Partidos, Estados y pueblos, haciendo que las relaciones bilaterales sean cada vez más profundas, sustantivas y eficaces y aporten mayores beneficios tangibles a los pueblos de ambos países./.