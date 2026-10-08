Clausurado el IV Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam

Hanoi (VNA) - El IV Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) del XIV mandato concluyó este 8 de octubre en Hanoi, tras cuatro días de trabajo.



El secretario general del PCV y presidente de Vietnam, To Lam, pronunció el discurso de clausura, mientras el miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, estuvo al frente de la sesión.



El Pleno cumplió el programa previsto y aprobó su Resolución, junto con otras resoluciones, reglamentos, proyectos y asuntos de su competencia.



En su discurso de clausura, el secretario general y presidente To Lam destacó que el Pleno dio nuevos pasos importantes en la implementación de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido, vinculando la construcción del Partido con la gobernanza nacional y el desarrollo del país, y adoptando medidas para elevar la capacidad de liderazgo y ejecución y movilizar la fuerza de toda la nación.



El Comité Central acordó orientar los estudios sobre cuestiones fundamentales del Partido y el camino de desarrollo a largo plazo del país. Asimismo, aprobó los proyectos de balance de los 100 años de liderazgo del Partido en la Revolución vietnamita y de orientación para el liderazgo del desarrollo nacional durante el próximo centenario, así como el balance de 40 años de implementación de la Plataforma para la construcción nacional durante el período de transición al socialismo. También acordó estudiar la modificación y complementación de los Estatutos del Partido.



Además, aprobó una resolución sobre el fortalecimiento de la construcción y rectificación del Partido y del sistema político, para garantizar su integridad, solidez y desarrollo integral; un reglamento sobre inspección, supervisión y disciplina del Partido; y una nueva resolución sobre la renovación de los métodos de liderazgo y ejercicio del poder del Partido.



Estas decisiones tienen como objetivo elevar la capacidad del Partido para renovarse, rectificarse y perfeccionarse, fortalecer el control del poder y renovar sus métodos de liderazgo, garantizando un funcionamiento unificado y eficaz del sistema político.



En materia de personal, el Comité Central aprobó una nueva resolución sobre los cuadros y el trabajo de cuadros, así como el proyecto de “Estrategia nacional para atraer, utilizar y desarrollar talentos en sectores y ámbitos clave al servicio del desarrollo rápido y sostenible del país”.



La estrategia pone énfasis en renovar la evaluación, selección, utilización y depuración del personal, crear y desarrollar la plantilla y aprovechar los talentos, y perfeccionar las instituciones y los métodos de gestión de los cuadros.



El Comité Central acordó también los objetivos y tareas de desarrollo socioeconómico para 2027, con la meta de lograr un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 10% o más y una inflación media, medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), de alrededor del 4,5%, al tiempo que se mantiene la estabilidad macroeconómica y se garantizan los principales equilibrios de la economía.



El año 2027 deberá marcar una aceleración y un avance decisivo, creando impulso, condiciones y recursos para los años siguientes.



Asimismo, acordó las orientaciones para equilibrar el presupuesto estatal de 2027 y distribuir los ingresos entre el presupuesto central y los presupuestos locales. También aprobó un reglamento sobre la participación de los militantes del Partido en actividades de inversión y negocios y el fomento del enriquecimiento legítimo, en consonancia con la preservación de la naturaleza del Partido, la construcción de sus filas en el sector no estatal y la integridad en el ejercicio de las funciones públicas.



Al concluir el Pleno, el máximo dirigente pidió convertir rápidamente las decisiones adoptadas en normas y políticas, cumplir al máximo las tareas de 2026 y sentar las bases para acelerar el desarrollo y lograr avances en 2027. También instó a reforzar la inspección y supervisión de la implementación y promover el papel de la ciudadanía.



La Oficina del Comité Central del PCV coordinará con los organismos pertinentes la pronta finalización de los documentos del Pleno, a fin de organizar una conferencia nacional para difundir, comprender y poner en práctica la Resolución del IV Pleno del Comité Central del PCV del XIV mandato./.

VNA