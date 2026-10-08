📝Enfoque: Vietnam prioriza un mejor aprovechamiento de recursos para impulsar un crecimiento rápido y sostenible

Hanoi (VNA) – En su discurso de apertura del IV Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) del XIV mandato, celebrada el 5 de octubre de 2026, el secretario general del PCV y presidente del Estado, To Lam, planteó cuatro cuestiones prioritarias para el debate del Comité Central del PCV, entre ellas la necesidad de determinar correctamente las prioridades para 2027 y aprovechar eficazmente los recursos para impulsar un desarrollo rápido y sostenible del país.

El mandatario señaló que 2027 debe ser un año de aceleración, avances y fuertes transformaciones, creando un impulso para alcanzar los objetivos de todo el mandato. Instó al Comité Central del PCV a debatir en profundidad los objetivos generales, los principales indicadores y las soluciones clave, especialmente las bases y condiciones para aspirar a un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de al menos el 10%, con una inflación en torno al 4,5%.

En este sentido, si 2026 es el primer año de implementación del Plan de Desarrollo Socioeconómico quinquenal 2026-2030, los objetivos para 2027 deben establecerse con miras a generar avances más contundentes en la movilización y el uso eficiente de los recursos.

Una orientación transversal consiste en seguir priorizando el impulso del crecimiento económico, con el objetivo de mantener una tasa de crecimiento de dos dígitos, al tiempo que se preserva la estabilidad macroeconómica, se controla la inflación y se garantizan los principales equilibrios de la economía.

Los ministerios, sectores y localidades deben perfeccionar las instituciones para el desarrollo y generar avances en la elaboración y aplicación de las leyes a fin de desbloquear recursos destinados a la inversión, la producción y los negocios; continuar perfeccionando la organización del aparato administrativo, mejorar la calidad de los funcionarios y empleados públicos, reforzar la disciplina y el orden administrativos y prevenir y combatir la corrupción y el despilfarro.

En los ámbitos de la ciencia, tecnología y innovación, es necesario perfeccionar los mecanismos y políticas de carácter innovador y priorizar el desarrollo de recursos humanos altamente cualificados, especialmente en tecnologías estratégicas como la inteligencia artificial, los macrodatos, los semiconductores, la ciberseguridad y las nuevas generaciones de tecnologías digitales.

En materia de infraestructura, se debe acelerar la ejecución de obras clave, proyectos nacionales importantes y proyectos de infraestructura estratégica de carácter interregional para crear nuevos motores de crecimiento.

La determinación del objetivo de crecimiento para 2027 reviste especial importancia. En los primeros nueve meses de 2026, el PIB creció un 9,01%. Para alcanzar la meta anual, el crecimiento del cuarto trimestre deberá superar el 12,5%.

Por ello, el objetivo para 2027 debe determinarse de manera adecuada, garantizando la continuidad del plan quinquenal y manteniendo el ritmo de aceleración sin caer en la complacencia ni actuar con precipitación.

Con el fin de convertir los recursos en capacidad de desarrollo, es necesario generar avances en la aplicación de las instituciones; elevar la capacidad de ejecución de los funcionarios mediante la asignación de facultades vinculada a responsabilidades, evitando la elusión y transferencia de responsabilidades; impulsar la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital; así como desbloquear los flujos de inversión pública y mejorar la capacidad de las empresas.

El secretario general del PCV y presidente del Estado, To Lam, habla en la ceremonia inaugural del IV Pleno del Comité Central del Partido del XIV mandato (Fuente: VNA)

El aprovechamiento eficaz de los recursos debe centrarse en desbloquear el capital de inversión, eliminar los obstáculos que afectan a los proyectos pendientes, acelerar el desembolso de la inversión pública y atraer recursos sociales y capital extranjero directo (IED) hacia la producción y los negocios; desarrollar recursos humanos altamente cualificados; aumentar la inversión en investigación y desarrollo (I+D), la economía digital y la economía de datos, y elevar la contribución de la productividad total de los factores (PTF) al crecimiento; mejorar el entorno de inversión y fortalecer la gobernanza nacional; utilizar eficientemente los recursos naturales y promover un crecimiento verde.

De acuerdo con el líder, en la actualidad, los recursos destinados al desarrollo de Vietnam todavía no se aprovechan al máximo. Entre los principales obstáculos figuran la baja eficiencia en el uso del capital, las limitaciones en la calidad de los recursos humanos, la escasez de personal altamente cualificado e ingenieros tecnológicos, el reducido gasto en I+D, el apoyo insuficiente al sector privado y la elevada dependencia de la IED.

A ello se suman las disposiciones legales aún superpuestas, que provocan trabas en materia de tierras y ralentizan los flujos de capital, así como una infraestructura todavía no sincronizada que mantiene elevados los costos logísticos y operativos.

Si no se mejora la eficiencia en la movilización y utilización de los recursos, Vietnam podría afrontar una desaceleración del crecimiento, con grandes inversiones que se transforman en una producción limitada, mientras la productividad laboral y la contribución de la PTF no alcanzan las expectativas, dificultando el cumplimiento del objetivo de un crecimiento de dos dígitos, indicó./.

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