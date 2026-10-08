Abren registro para conferencia mundial de vietnamitas en el extranjero

Hanoi (VNA) - La V Conferencia Mundial de Vietnamitas en ultramar, bajo el lema "La comunidad vietnamita en el extranjero contribuye a fortalecer el poder integral de la nación", se celebrará del 17 al 20 de diciembre de 2026, según el Comité Estatal sobre Vietnamitas en el Extranjero, del Ministerio de Relaciones Exteriores.



La conferencia constituye un importante foro para que los vietnamitas en el extranjero se conecten, intercambien experiencias, aporten iniciativas y acompañen al desarrollo del país en la nueva etapa. Está previsto que dirigentes del Partido y del Estado participen y pronuncien orientaciones en el evento.



El encuentro busca promover una participación más sustantiva de la comunidad vietnamita en el extranjero en los programas y objetivos nacionales de desarrollo, especialmente en ámbitos como la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital, la economía verde, la inversión, el comercio y la integración internacional.



Asimismo, se pretende consolidar las redes de vietnamitas en el extranjero en sectores prioritarios y promover proyectos y propuestas concretas de cooperación entre la comunidad y los organismos, localidades y empresas del país.



El programa incluirá una sesión inaugural y plenaria, además de sesiones temáticas centradas en ámbitos de importancia práctica para el desarrollo nacional. Las actividades paralelas brindarán oportunidades para ampliar la conexión entre socios nacionales y personas y organizaciones vietnamitas en el extranjero en áreas como la economía, la ciencia y la tecnología, la educación y formación y la preservación de la lengua vietnamita.



El Comité Estatal sobre Vietnamitas en el Extranjero invita a las asociaciones y organizaciones, empresarios, intelectuales, expertos, científicos, artistas, representantes de los medios de comunicación, personas de prestigio y miembros de la comunidad vietnamita en el extranjero interesados a registrarse para participar.



El registro se realizará a través de las representaciones vietnamitas en el extranjero. Los solicitantes deberán proporcionar los datos que figuren en sus documentos de identidad, como el pasaporte o documento nacional de identidad, así como su nombre en vietnamita, si lo tienen, una dirección de correo electrónico oficial para recibir las notificaciones del Comité Organizador, su número de teléfono personal y los datos de contacto de familiares en Vietnam.



Sobre la base de la lista de inscritos y de los criterios establecidos para la conferencia, el Comité Organizador examinará las solicitudes y enviará invitaciones oficiales a los delegados.



Actualmente, la comunidad vietnamita en el extranjero cuenta con unos 6,5 millones de personas en más de 130 países y territorios. La comunidad continúa creciendo y desarrollándose, con condiciones de vida cada vez más estables. También aumenta la proporción de expertos, intelectuales, científicos, empresarios y trabajadores altamente cualificados, mientras que las nuevas generaciones representan una parte cada vez mayor. Algunos vietnamitas han llegado a ocupar importantes cargos en los sistemas políticos de los países de residencia.



La gran mayoría se integra adecuadamente en las sociedades de acogida, preserva las tradiciones y la identidad cultural nacional, mantiene vínculos con la Patria y realiza importantes contribuciones al fortalecimiento de las relaciones de cooperación y amistad entre Vietnam y otros países, así como a la construcción, el desarrollo y la defensa de la Patria.



Recientemente, el Buró Político promulgó la Resolución No. 23-NQ/TW sobre el trabajo relativo a los vietnamitas en el extranjero, tras más de 20 años de aplicación de la Resolución No. 36-NQ/TW de 2004 y de otros documentos directivos del Buró Político y del Secretariado. La nueva resolución refleja la atención profunda, constante y coherente del Partido y del Estado a la comunidad vietnamita en el extranjero y reafirma la importancia de esta labor en la estrategia de fortalecimiento de la gran unidad nacional./.





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