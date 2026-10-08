Comité Central del PCV debate importantes contenidos en su IV Pleno

Hanoi, 8 oct (VNA) - El Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), celebró la cuarta jornada de su IV Pleno correspondiente al XIV mandato, centrado en varios importantes contenidos.



Los miembros del órgano rector del PCV debatieron sobre el informe de evaluación de la situación del desarrollo socioeconómico y de la ejecución del presupuesto estatal en 2026, así como las previsiones del plan de desarrollo socioeconómico y del presupuesto estatal para el próximo año.



También examinaron el proyecto de esquema general y cuatro proyectos de esquemas temáticos para la revisión de la práctica y el estudio de la modificación y complementación de los Estatutos del Partido.



Analizaron el esquema detallado del Informe de balance de los 100 años de liderazgo del Partido sobre la Revolución vietnamita (1930-2030) y las orientaciones de dirección para el desarrollo nacional durante los 100 años siguientes (2030-2130), así como del Informe de balance de los 40 años de aplicación de la Plataforma para la construcción nacional durante el período de transición al socialismo.



El Buró Político y el Secretariado se reunieron para examinar los informes relativos a la recepción de las opiniones y explicaciones correspondientes del Comité Central durante las deliberaciones del 7 de octubre de 2026.



Por la tarde, Tran Thanh Man, miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional, encabezó, en nombre del Buró Político, la sesión. Los delegados escucharon los informes sobre las opiniones formuladas por el Comité Central respecto de los contenidos debatidos.



Tran Cam Tu, miembro del Buró Político y miembro permanente del Secretariado del Comité Central del Partido, presentó el informe sobre la recepción de las opiniones y explicaciones correspondientes del Comité Central relativas al grupo de contenidos sobre el trabajo de inspección y supervisión; la participación de militantes en actividades de inversión y negocios; la modificación y complementación de los Estatutos del Partido; el balance de los 100 años de liderazgo del Partido sobre la Revolución vietnamita y de los 40 años de aplicación de la Plataforma para la construcción nacional.



Por su parte, Nguyen Duy Ngoc, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido y jefe de la Comisión de Organización, presentó el informe sobre las opiniones del Comité Central sobre la construcción y rectificación del Partido, sus métodos de liderazgo y trabajo de personal.



Pham Gia Tuc, miembro del Buró Político y viceprimer ministro permanente, presentó contenidos sobre el desarrollo socioeconómico y la atracción y el aprovechamiento del talento.



El Comité Central debatió y formuló opiniones sobre los contenidos mencionados y votó para aprobar la Resolución del cuarto Pleno.



El secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, pronunció el discurso de clausura de este Pleno.



El Comité Central del Partido exhortó a todo el Partido, el pueblo y las Fuerzas Armadas a seguir haciendo valer la tradición patriótica, mantener la unidad y la cohesión, aunar esfuerzos, elevar el sentido de responsabilidad y promover la voluntad de autosuficiencia y resiliencia, la innovación y la creatividad, redoblar los esfuerzos para superar todas las dificultades y desafíos y cumplir satisfactoriamente las metas y tareas fijadas para 2026, y lograr la exitosa implementación de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido./.





VNA