Visita a Camboya del premier vietnamita abre una nueva etapa de cooperación bilateral

Phnom Penh (VNA) - La visita oficial del primer ministro Le Minh Hung a Camboya, prevista para los días 9 y 10 de octubre, no se trata simplemente de una actividad diplomática de rutina, sino de una oportunidad para sentar las bases de una nueva etapa de cooperación bilateral.



Así lo afirmó Uch Leang, director interino del Centro de Estudios de Asia, África, Oriente Medio del Instituto Camboyano de Relaciones Internacionales y presidente de la Asociación de Exalumnos Camboyanos que estudiaron en Vietnam, en un artículo recién publicado en el periódico Khmer Times.



En el artículo, el autor destaca que la visita no solo reviste importancia para las relaciones bilaterales, sino que también ofrece una oportunidad para contribuir a la paz, la estabilidad y la cooperación en el Sudeste Asiático.



En el contexto de la celebración del 60.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países en 2027, la visita permitirá revisar los logros alcanzados en la cooperación, evaluar los desafíos y reafirmar la determinación de llevar los vínculos entre Vietnam y Camboya a un nuevo nivel.



La cooperación económica, comercial y de inversión sigue siendo un pilar fundamental de las relaciones bilaterales. Ambos países deben avanzar del comercio tradicional hacia una mayor integración en las cadenas de suministro, con especial atención al procesamiento agrícola, la logística, el comercio electrónico, las industrias auxiliares y la producción transfronteriza.



Vietnam es actualmente uno de los principales inversores en Camboya, con presencia en sectores como la agricultura, las finanzas y la banca, las telecomunicaciones, la aviación, el procesamiento, el comercio y los servicios, y contribuye a generar empleo para decenas de miles de trabajadores camboyanos.



El autor señala asimismo que una de las prioridades para las relaciones entre Camboya y Vietnam en los próximos años debe ser el fortalecimiento de la conectividad de las infraestructuras.



En una reunión celebrada en junio de 2026, el primer ministro camboyano, Hun Manet, subrayó la necesidad de acelerar la conexión entre la autopista Phnom Penh-Bavet, en Camboya, y la autopista Ciudad Ho Chi Minh-Moc Bai, en Vietnam, así como de reforzar las conexiones fluviales y ampliar las rutas aéreas directas. Ambas partes también abordaron la simplificación de los procedimientos para el transporte transfronterizo de mercancías. Estas iniciativas revisten una importancia estratégica.



Una conexión vial transfronteriza eficiente no solo reduciría los tiempos de transporte, sino que también podría crear un nuevo corredor económico que conecte Phnom Penh, Bavet, Moc Bai y Ciudad Ho Chi Minh. Si esta conexión se desarrolla de manera paralela a los sistemas logísticos, los pasos fronterizos, los almacenes y los procedimientos aduaneros electrónicos, los costos comerciales entre ambos países podrían reducirse considerablemente.



En otras palabras, la conectividad de las infraestructuras constituye la base física para convertir las ventajas derivadas de la proximidad geográfica y las buenas relaciones de vecindad en beneficios económicos concretos.



El turismo y los intercambios pueblo a pueblo también ofrecen un gran potencial. En 2025, se prevé que más de 1,22 millones de turistas vietnamitas visiten Camboya, mientras que más de 687.000 turistas camboyanos viajarán a Vietnam.



Ambos países pueden desarrollar productos turísticos transfronterizos, como el turismo cultural, los viajes por carretera, los recorridos en caravana, el turismo de playa y corredores turísticos que conecten Ciudad Ho Chi Minh, Phnom Penh y Siem Reap, contribuyendo así al crecimiento económico y fomentando un mayor entendimiento mutuo entre ambos pueblos.



Además, es necesario reforzar la cooperación en materia de defensa y seguridad para hacer frente a desafíos como la delincuencia transnacional, el narcotráfico, la trata de personas, el fraude en línea, los ciberdelitos y el contrabando.



En el ámbito educativo, el autor propone ampliar la cooperación en inteligencia artificial, transformación digital, ciencia y tecnología, salud, agricultura inteligente y administración pública, al tiempo que se impulsa la investigación conjunta sobre historia, relaciones internacionales y la ASEAN. El entendimiento mutuo entre las nuevas generaciones será uno de los pilares sociales fundamentales para preservar las relaciones entre Camboya y Vietnam durante las próximas décadas.



El autor reitera que la visita del primer ministro Le Minh Hung a Camboya constituye un hito significativo y abre nuevas oportunidades para una etapa de cooperación entre ambos países en la era del desarrollo. Ambas partes deben aprovechar esta oportunidad para definir prioridades claras y convertir la confianza política en una cooperación sustantiva, práctica y eficaz en diversos ámbitos, generando oportunidades concretas de desarrollo para ambos países. Asimismo, deben prestar mayor atención a la educación de las nuevas generaciones sobre la amistad tradicional entre Camboya y Vietnam, con el fin de garantizar que estos lazos perduren y se fortalezcan de manera sostenible en beneficio de las generaciones futuras./.

VNA