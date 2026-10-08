Sociedad

Comunidad vietnamita contribuye al desarrollo de Camboya

La comunidad de origen vietnamita en Camboya contribuye a fortalecer la amistad tradicional y busca reforzar los intercambios entre las nuevas generaciones.

Sim Chy, presidente de la Asociación Khmer-Vietnamita en Camboya, durante la entrevista con la VNA (Foto: VNA)
Sim Chy, presidente de la Asociación Khmer-Vietnamita en Camboya, durante la entrevista con la VNA (Foto: VNA)

Phnom Penh (VNA) - La comunidad de origen vietnamita en Camboya, establecida desde hace generaciones, ha realizado numerosas contribuciones a las relaciones de amistad tradicional entre ambos países, afirmó Sim Chy, presidente de la Asociación Khmer-Vietnamita en Camboya, en una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Phnom Penh antes de la visita oficial del primer ministro Le Minh Hung.

Según Sim Chy, la Asociación Khmer-Vietnamita opera de conformidad con la legislación camboyana sobre asociaciones y organizaciones no gubernamentales. En los últimos años, ha promovido entre sus miembros el respeto a las costumbres y tradiciones de Camboya, el cumplimiento de las leyes, la integración en la comunidad y el desarrollo económico, contribuyendo así al desarrollo del país y al fortalecimiento de los vínculos entre los pueblos camboyano y vietnamita.

La asociación también participa en actividades sociales y humanitarias, apoyando a personas de origen vietnamita y camboyanas en situación difícil, afectadas por desastres naturales, incendios o desplazamientos. Asimismo, moviliza recursos para apoyar a militares y civiles en Truong Sa, compatriotas vietnamitas afectados por inundaciones y desastres naturales y a las víctimas del agente naranja, además de actuar como enlace entre empresas, organizaciones sociales y asociaciones de ambos países para promover la cooperación económica y los intercambios.

En el contexto de la ampliación de los vínculos Camboya-Vietnam en economía, educación e intercambio popular, la asociación busca reforzar su papel como puente entre ambos pueblos, especialmente entre las nuevas generaciones.

Sin embargo, Sim Chy señaló que la organización enfrenta limitaciones de recursos y capacidades, ya que la mayoría de sus miembros trabajan de forma voluntaria, sin remuneración ni apoyo financiero.

Para preparar a las nuevas generaciones, la asociación ha promovido becas universitarias y de posgrado en Vietnam para jóvenes de origen vietnamita, con la expectativa de que, tras regresar a Camboya, contribuyan al desarrollo económico del país.

También está preparando la creación de una Asociación de Jóvenes Khmer-Vietnamitas y prevé estrechar los intercambios con la Unión de Jóvenes de Camboya para compartir experiencias y promover la conexión cultural entre las nuevas generaciones.

Con motivo de la visita del premier Le Minh Hung, la Asociación Khmer-Vietnamita propuso al Gobierno camboyano varias medidas relacionadas con la comunidad, entre ellas garantizar los derechos legítimos de los residentes permanentes de origen inmigrante y facilitar la obtención de la nacionalidad camboyana conforme a la legislación vigente.

También pidió apoyo para las familias de origen vietnamita que viven sobre el agua o a lo largo de los ríos y deben ser reubicadas, incluida la planificación de zonas residenciales en tierra y la asistencia para su reconversión laboral.

La asociación propuso además permitir que los niños de origen vietnamita que aún no dispongan de certificado de nacimiento puedan acceder a las escuelas públicas camboyanas, así como autorizar la apertura de clases gratuitas de lengua khmer para adultos y niños, en consonancia con las políticas camboyanas de alfabetización y educación.

Por último, solicitó que los Gobiernos de ambos países apoyen las actividades de la asociación, especialmente la formación de jóvenes que puedan asumir responsabilidades en el futuro y contribuir a fortalecer los vínculos entre las nuevas generaciones de Camboya y Vietnam, creando una base social más sólida para las relaciones tradicionales entre ambos países./.

VNA
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