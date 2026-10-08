Vietnam refuerza capacidad de análisis de ADN para identificar restos de mártires

Hanoi (VNA) - Vietnam intensifica la identificación de restos de mártires de guerra cuyos datos son insuficientes mediante análisis de ADN y nuevas tecnologías genéticas, especialmente para restos con un alto grado de degradación.



En el marco de la Campaña de 500 días y noches, las unidades encargadas deben analizar 18.000 muestras de restos, incluidas más de 17.000 recogidas antes de la entrada en vigor de la Resolución No. 26/2026/NQ-CP. Para 2026, la meta es procesar 9.000 muestras recibidas antes del 1 de julio de 2025.



Actualmente, cuatro unidades realizan estos análisis: los institutos de Medicina Forense Militar, de Ciencias Forenses del Ministerio de Seguridad Pública, el de Medicina Forense y el de Biología de la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam.



El Instituto de Medicina Forense Militar, con una capacidad de unas 800 muestras anuales mediante el método Sanger, recibió cerca de 15.000 muestras entre 2021 y 2025, analizó casi 4.000 e identificó 558 mártires. El Instituto coopera con la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam en la aplicación del NGS-SNP, un nuevo método de análisis genético especialmente útil para muestras muy degradadas.



El Instituto Nacional de Medicina Forense también ha probado el NGS y estudia la tecnología SNP, mientras que el Instituto de Biología coordina con Vingroup (Fondo Thien Tam) la transferencia del NGS-SNP y la donación de equipos a cinco unidades en dos fases, en octubre de 2026 y marzo de 2027. El programa incluye materiales para analizar 3.000 muestras de restos y 3.000 de familiares, además de capacitación.



Las pruebas iniciales han dado resultados positivos. En 2025, el NGS-SNP se aplicó a 58 muestras de Cao Bang y proporcionó datos útiles para comparar 54 de ellas, permitiendo identificar cinco mártires y confirmar el parentesco de 14 familias. En 2026, las pruebas se ampliaron a An Giang, donde se han exhumado 965 tumbas y obtenido 535 muestras aptas.



Más de 207.000 restos cuentan ya con muestras



Según el Comité Directivo Nacional 515, hasta finales de septiembre se habían recogido muestras de 207.656 restos de mártires, el 98,15% del objetivo, y almacenado cerca de 120.000. También se habían obtenido 265.761 muestras de familiares, el 106,3% de la meta; unas 100.000 fueron analizadas y cerca de 80.000 resultados incorporados a la base de datos.



Desde el inicio de la Campaña de 500 días y noches, el Instituto de Medicina Forense Militar ha recibido más de 60.000 muestras, incluidas 15.401 procedentes de cinco provincias y ciudades de la Región Militar 9 recibidas el 5 de octubre. El Ministerio de Defensa ha ampliado la capacidad de almacenamiento a unas 110.000 muestras y construye un nuevo centro con capacidad para 300.000, cuya finalización está prevista antes del 30 de abril de 2027.



Aumentar la capacidad de análisis



Las cuatro unidades encargadas afrontan carencias de personal, equipos y materiales frente al volumen de muestras. Tres de ellas, pertenecientes al Ministerio de Defensa, el Ministerio de Salud y la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam, ya pueden iniciar los análisis en 2026, mientras que la unidad del Ministerio de Seguridad Pública prevé hacerlo en 2027.



Entre junio y mediados de septiembre, el Instituto de Medicina Forense Militar procesó 243 muestras, de las que 48 reunían condiciones para el cotejo, el Instituto Nacional de Medicina Forense procesó 150, obtuvo resultados útiles de 20 y determinó la identidad de dos mártires, y el Instituto de Biología identificó otros diez casos mediante la comparación con muestras de familiares.



La viceministra del Interior Tran Thi Ha señaló que la antigüedad de los restos, los traslados y las condiciones climáticas dificultan la conservación del ADN, mientras que el envejecimiento o fallecimiento de familiares limita la obtención de muestras de referencia. A ello se suman las dificultades para compartir los datos de familiares entre el Ministerio de Seguridad Pública y las unidades encargadas del análisis, así como la aplicación todavía desigual del NGS-SNP.



En una reciente conferencia del Gobierno con las autoridades locales, la viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra, jefa del Comité Directivo Nacional 515, pidió acelerar durante 2026 la toma de muestras de restos y de material biológico de familiares para facilitar la aplicación de las nuevas tecnologías genéticas y la identificación de la línea paterna. El Ministerio de Seguridad Pública organizará un mes de acción intensiva, orientará a las localidades y completará esta labor en 2026./.

VNA