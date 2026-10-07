Alertan sobre sitios web falsos que ofrecen tours de exploración de Son Doong

Quang Tri, Vietnam (VNA) - La empresa de turismo de aventura Oxalis Adventure alertó hoy sobre la aparición de varios sitios web falsos que utilizan nombres de dominio similares al oficial para ofrecer tours de exploración de la cueva de Son Doong, lo que podría inducir a los visitantes a error y causar pérdidas económicas.



Según el director general de la compañía, Nguyen Chau A, estas páginas copian prácticamente por completo la interfaz, las imágenes y los contenidos del sitio web de Oxalis Adventure. Sus responsables también recurren a la inteligencia artificial para generar contenidos, por lo que presentan una apariencia profesional y pueden resultar difíciles de detectar si los clientes no verifican cuidadosamente la información.



Entre los sitios identificados como falsos figuran oxadventur.com, oxadventura.com y oxadventure.shop. Estas páginas también utilizan publicidad en Google para atraer a personas que buscan información o desean reservar tours de Son Doong.



Algunos clientes ya detectaron anomalías durante el proceso de reserva. En determinados casos, comprobaron nuevamente la información antes de transferir el dinero y lograron evitar pérdidas.

Espectacular y misterioso paisaje en la cueva En (Foto: VNA)

Oxalis Adventure precisó que su proceso oficial de reserva no exige el pago inmediato tras el registro. Una vez recibida la información, un asesor contacta directamente con el cliente para verificar los datos, asesorarlo y evaluar su condición física. El pago sólo se efectúa después de completar estos pasos y confirmar que reúne las condiciones para participar en el tour.



La expedición a Son Doong dura seis días y cinco noches, está destinada a personas de entre 18 y 70 años y admite un máximo de 10 visitantes por grupo. Los tours se organizan anualmente de enero a agosto y tienen actualmente un precio de 3.000 dólares, equivalentes a unos 80 millones de dongs por persona. Según Oxalis Adventure, las plazas están reservadas hasta finales de 2028.



Nguyen Chau A recomendó a los visitantes verificar el nombre de dominio, la información del organizador y el proceso de pago antes de reservar, especialmente en sitios que aparecen mediante publicidad en línea o utilizan dominios similares al de Oxalis Adventure. También pidió no transferir dinero sin comprobar previamente la información y el procedimiento de reserva.



Oxalis Adventure informó que comunicará el caso al Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de la provincia de Quang Tri y a las autoridades policiales para solicitar su coordinación en la inspección y el tratamiento del caso conforme a las normas./.